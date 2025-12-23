Gdzie można znaleźć słynną już stację z benzyną po 65,18 za litr ze zdjęcia Donalda Tuska? „Myślę, że pan minister Szłapka mógłby to wiedzieć” - stwierdziła Aleksandra Gajewska, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej w rozmowie z Polsat News. Później dodała, że takich stacji jest piętnaście, jednak chodzi o coś zupełnie innego. „Natomiast kiedy tankuję, widzę jak spadły ceny i myślę, że właśnie jadąc na święta ludzie to będą odczuwali i to jest nie tylko w tym wymiarze” - stwierdziła.
Premier Donald Tusk chyba ogłosił w Koalicji Obywatelskiej świąteczny konkurs propagandy sukcesu. Choć wydawać by się mogło, że trudno o coś bardziej absurdalnego niż wpis senatora Adama Szejnfelda „I co, prawaki, łyso wam?” to wiceminister Aleksandra Gajewska zdecydowanie przegoniła dużo bardziej doświadczyjnego partyjnego kolegę.
Szłapka wie, gdzie znaleźć stację ze zdjęcia Tuska?
W programie „Graffiti” na antenie Polsat News Marcin Fijołek zapytał panią sekretarz stanu w MRPiPS o to, czy często jeździ samochodem. Aleksandra Gajewska odpowiedziała twierdząco, jednak pytana, za ile ostatnio zatankowała auto, odparła, że „zastanawiała się nad tym, jak pan premier wrzucił tweeta”.
I myślę, że przed świętami, kiedy wszyscy chcemy spotkać się ze swoimi rodzinami, a nie zawsze mamy je na miejscu, to wrażenie przy tankowaniu będzie znacznie lepsze niż kilka lat temu, ponieważ te ceny wyraźnie spadły. Ja wiem, że pojawiła się teraz ta debata, czy wszyscy mamy dokładnie tę samą cenę, która została uwieczniona na zdjęciu i wrzucona na X
— podkreśliła Gajewska.
Wszyscy szukamy tej stacji za 5,18. Wie pani, gdzie ona jest?
— zapytał prowadzący.
Ja akurat nie wiem. Myślę, że pan minister Szłapka mógłby to wiedzieć
— przyznała wiceminister.
Propaganda sukcesu
Natomiast kiedy tankuję, widzę jak spadły ceny i myślę, że właśnie jadąc na święta ludzie to będą odczuwali i to jest nie tylko w tym wymiarze. Kiedyś inflacja wynosiła 18 proc., a dzisiaj 2,4 i to jest odczuwalne dla nas w codziennym funkcjonowaniu. A ten tweet jest tylko podkreśleniem tego i zaznaczeniem tego, jak bardzo sytuacja się zmienia, choć wiele osób wątpiło, że uda się to zrobić
— mówiła dalej Gajewska.
Najistotniejsze jest dla nas to, co udaje nam się osiągać. A udaje nam się osiągać bardzo konkretne rzeczy. Jesteśmy 20. gospodarką na świecie. I to się przekłada na konkretne rzeczy. Jeżeli mamy dobre wyniki gospodarcze, mamy więcej środków, z których możemy budować ważne dla nas programy, również te społeczne, które były odsuwane w czasie
— podkreśliła.
Choć tej akurat stacji zlokalizować nie była w stanie, sekretarz stanu w MRPiPS najwyraźniej policzyła, w ilu miejscach można kupić benzynę za 5,18.
I to nie jest kwestia, czy to jest jedna stacja - a tych stacji z tą konkretną ceną jest 15. To po prostu symbol zmian.
— powiedziała.
Natomiast najważniejsza jest odczuwalność tych zmian każdego dnia. To że w najmniejszych gminach powstają nowe żłobki, że ludzie mogą podjąć starania o pracę, że zwiększa się znowu wynagrodzenie minimalne, że stawka godzinowa wzrasta, że były rekordowe podwyżki dla nauczycieli
— podkreśliła Gajewska.
O tym jest ta cała historia i myślę, że warto ją podkreślać chociażby właśnie w takim wymiarze, jak zrobił to pan premier. Robi to celnie, z uśmiechem i też z dystansem do tego, jak poważnych rzeczy się podejmujemy
— dodała minister.
Jeśli ktoś szukałby wzorca z Sèvres fajnopolactwa, na pewno odnalazłby go w wiceminister Gajewskiej.
