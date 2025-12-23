Ministrowi Waldemarowi Żurkowi bardzo nie podoba się sędzia Dariusz Łubowski, który dobitnie wypowiedział się na temat nacisków władzy na sędziów ws. posła Marcina Romanowskiego. Łagodząc bezpardonowy atak na niezwisłego sędziego, wiceminister Dariusz Mazur stwierdził, że każdy ma prawo do wygłaszania opinii. „Sędziowie mają prawo wypowiadać się w sprawach dot. wymiaru sprawiedliwości - nawet, jeśli są to wypowiedzi krytyczne” - napisał w mediach społecznościowych Mazur. „Chyba że krytykuje działania obecnego rządu w uzasadnieniu orzeczenia” - odpowiedział mu mec. Bartosz Lewandowski.
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek goszcząc w „Fakcie”, zastanawiał się, w jaki sposób wyeliminować z orzekania w sprawach, na których mu zależy takich sędziów, jak Dariusz Łubowski (uchylił ENA Romanowskiego). Dla członka rządu Tuska ten sędzia jest „zbyt kontrowersyjny”, użył m.in. sformułowania „kryptodyktatura”. Jak zasugerował szef MS, czytał orzeczenie sędziego Łubowskiego i oczom nie wierzył.
Czytam go z zadziwieniem. Zastanawiamy się co dalej. Prokuratura postanowiła, ten zespół, który zajmuje się tą sprawą, że złoży nowy wniosek. Ale co jest też ciekawe, w sądzie warszawskim jest tylko jedna osoba, która rozpoznaje ten Europejski Nakaz Aresztowania. I to też jest sytuacja bardzo dziwna, że w tak dużym sądzie w stolicy Polski jest ktoś taki, kto ma tak kontrowersyjne poglądy prawne i jednocześnie sam to rozpoznaje
— oświadczył Żurek w „Fakcie”, który został zapytany, dlaczego zatem nie zmienił prezesa tego sądu, aby takimi sprawami zajmował się „mniej kontrowersyjny” sędzia.
Prezes się zmienił, ale ja chciałbym, żeby po prostu był większy wybór w tego typu sprawach. Niech to będzie jeden cały wydział. Losujmy tam te sprawy. Natomiast w momencie, gdy mamy tak ważne decyzje scedowane tylko na jednego człowieka, który ma właśnie takie wyraziste poglądy. Powiedziałbym, że tutaj jest fragment stricte polityczny w tym uzasadnieniu i należy się zastanowić. (…) Ten cytowany przez wszystkie media fragment o kryptodyktaturze… jednak sędzia wypowiedział się procesowo. Gdyby była kryptodyktatura, to pewnie nie miałby takich możliwości, bo wydawałby wtedy orzeczenia pod zlecenie jakiś polityków
— powiedział Waldemar Żurek. Ignorując orzeczenie sędziego Dariusza Łubowskiego, prokuratorzy Żurka ponownie złożyli do sądu wniosek o zastosowanie Europejskiego Nakazu Aresztowania wobec posła Marcina Romanowskiego. Zgodnie ze słowami ministra Żurka, liczy on pewnie na to, że zajmie się nim inny sędzia i wyda decyzję po jego myśli, nie „kontrowersyjną” dla obecnej władzy.
CZYTAJ TAKŻE: Polowanie na Romanowskiego trwa! Żurek: „Został złożony ponowny wniosek o zastosowanie Europejskiego Nakazu Aresztowania”
Co zrobi kierownictwo Sądu Okręgowego w Warszawie?
Na wypowiedź Żurka zareagował mec. Bartosz Lewandowski, obrońca posła Marcina Romanowskiego. Wszystkim zainteresowanym poczynaniami obecnej władzy, polecił bardzo uważne obejrzenie wypowiedzi szefa resortu sprawiedliwości. Potwierdza ono uzasadnienie orzeczenia wydanego przez sędziego Łubowskiego, który wprost wskazał na naciski władzy na wymiar sprawiedliwości.
Każdy kto chce się zorientować, w którym miejscu jesteśmy z praworządnością w Polsce niech posłucha tego wywiadu. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek, czyli członek rządu, publicznie zastanawia się w jaki sposób sędzia „o takich poglądach” może orzekać w sekcji dotyczącej obrotu zagranicznego i czy czasem nie warto zmienić zasad przydziału spraw, aby nie rozstrzygał spraw inaczej niż oczekuje tego rząd oraz podległa mu Prokuratura Krajowa.
Panie Ministrze Waldemarze Żurek, jakie działania podejmuje Ministerstwo Sprawiedliwości, czy podległe mu kierownictwo Sądu Okręgowego w Warszawie aby nie dopuścić do orzekania w sprawie ENA posła Romanowskiego Romanowskiego pana sędziego Dariusza Lubowskiego?
— zapytał w mediach społecznościowych mec. Bartosz Lewandowski.
CZYTAJ TAKŻE: Żurek podważa sąd. Romanowski: „Wyrok już napisali politycy w białych kołnierzykach, teraz gorączkowo szukają polityka w todze”
Czy Mazur zrozumiał Żurka?
Próbując łagodzić wydźwięk słów Żurka, jego podwładny wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur próbował przekonywać mec. Lewandowskiego, że w Polsce sędziowie mają prawo wypowiadania swoich opinii. W jego ocenie dotyczy to także funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.
Wyrok ETPC ws. Danileț przeciwko Rumunii z 15 grudnia stanowi kontynuację linii orzeczniczej dot. wolności wypowiedzi sędziów.
Sędziowie mają prawo wypowiadać się w sprawach dot. wymiaru sprawiedliwości - nawet, jeśli są to wypowiedzi krytyczne. Co więcej, w obliczu zagrożeń dla demokracji sędziowie wręcz powinni zajmować stanowisko publicznie!
— napisał w mediach społecznościowych wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur.
Tyle że w oczach ministra Żurka sędziowie krytykujący obecną władzę są „kontrowersyjni” i należy poszukać innych.
No chyba, że krytykuje działania obecnego rządu w uzasadnieniu orzeczenia, to wtedy sędziego „z takimi poglądami” należy nawet odsunąć od orzekania.
To mówi Pana przełożony Minister Sprawiedliwości.
Komedia
— przypomniał na X wiceministrowi Mazurowi mec. Bartosz Lewandowski.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/748970-mazur-broni-zurka-ws-lubowskiego-mec-lewandowski-komedia
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.