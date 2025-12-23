„Szalejąca drożyzna w zasadzie jest obecna w każdym aspekcie życia i będzie się tylko pogłębiać. Widzimy zapowiedzi podwyżek podatków i cen energii. To też będzie wpływać na ceny wszystkich produktów, więc nie tylko jest źle, ale wszystko wskazuje na to, że od stycznia będzie jeszcze gorzej. Rządzą ludzie, którzy są ekonomicznymi analfabetami i mamy tego efekty” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 poseł PiS Michał Moskal.
Premier Donald Tusk pochwalił się w mediach społecznościowych, że rzekomo spełnił swoją obietnicę wyborczą dotyczącą ceny paliwa i obecnie kosztuje ono 5,18 złotych. Problem polega na tym, że średnia cena za litr paliwa Eurosuper 95 to 5,67 zł.…
