TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Moskal: Tusk jest absolutnym szamanem, jeśli chodzi o oszukiwanie Polaków czy wmawianie im, że jest inaczej niż w rzeczywistości

  • Polityka
  • opublikowano:
Michał Moskal / autor: Telewizja wPolsce24
Michał Moskal / autor: Telewizja wPolsce24

Szalejąca drożyzna w zasadzie jest obecna w każdym aspekcie życia i będzie się tylko pogłębiać. Widzimy zapowiedzi podwyżek podatków i cen energii. To też będzie wpływać na ceny wszystkich produktów, więc nie tylko jest źle, ale wszystko wskazuje na to, że od stycznia będzie jeszcze gorzej. Rządzą ludzie, którzy są ekonomicznymi analfabetami i mamy tego efekty” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 poseł PiS Michał Moskal.

CZYTAJ TAKŻE: Tusk przekonywał, że paliwo w Polsce kosztuje 5,18 zł. Przeczą temu jednak… fakty. Błaszczak: „Po co tak kłamać?”

Premier Donald Tusk pochwalił się w mediach społecznościowych, że rzekomo spełnił swoją obietnicę wyborczą dotyczącą ceny paliwa i obecnie kosztuje ono 5,18 złotych. Problem polega na tym, że średnia cena za litr paliwa Eurosuper 95 to 5,67 zł.…

Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów

Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.

Kliknij i wybierz e-prenumeratę.

Sieć Przyjaciół Wchodzę i wybieram

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych