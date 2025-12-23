Ewa Zajączkowka-Hernik, europoseł Konfederacji, na platformie X poinformowała, że decyzją prezesa Nowej Nadziei Sławomira Mentzena przestała być prezesem okręgu podwarszawskiego partii. „Dla mnie rozpoczyna się czas nowych i odważnych inicjatyw. Zamierzam zaangażować się w pracę dla Was jeszcze mocniej i wejść na kolejny, nowy poziom politycznej działalności. Jestem pewna, że nadchodzący rok będzie wyjątkowy i przełomowy!” - zaznaczyła Ewa Zajączkowska-Hernik na Facebooku. Czy dalej pozostanie w Nowej Nadziei oraz w Konfederacji?
Dziś, decyzją prezesa partii Nowa Nadzieja, przestałam pełnić funkcję prezesa okręgu podwarszawskiego. To było dla mnie niezwykle cenne doświadczenie polityczne! Bardzo się cieszę, że okręg udało się zintegrować i postawić na nogi. Jest w nim mnóstwo wartościowych, pracowitych i oddanych Polsce osób. Dziękuję wszystkim za wsparcie, zaangażowanie i każde dobre słowo!
— napisała na platformie X Ewa Zajączkowska-Hernik.
„Nadchodzący rok będzie wyjątkowy i przełomowy”
W tej sytuacji zasadne są pytania o przyszłość Zajączkowskiej-Hernik w Nowej Nadziei i szerzej w Konfederacji. Dalsza część jej wpisu tylko podsyca takie spekulacje.
Dla mnie rozpoczyna się czas nowych i odważnych inicjatyw. Zamierzam zaangażować się w pracę dla Was jeszcze mocniej i wejść na kolejny, nowy poziom politycznej działalności. Jestem pewna, że nadchodzący rok będzie wyjątkowy i przełomowy! Musimy wspólnie zrobić mocny rozbieg przed wyborami parlamentarnymi w 2027 roku, które będą kluczowe dla przyszłości Polski!
— zaznaczyła europoseł Konfederacji.
