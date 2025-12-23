Premier Donald Tusk wraz z szefem MSWiA Marcinem Kierwińskim przyjechali dziś do Bobrownik i Ozieran Wielkich (Podlaskie), by spotkać się ze służącymi na granicy polsko-białoruskiej funkcjonariuszami SG, żołnierzami i policjantami. „Żeby świętować mógł ktoś, ktoś musi czuwać” - stwierdził patetycznie Tusk. Czy gospodarska wizyta premiera była reakcją na informację o tym, że prezydent Karol Nawrocki jutro w Wigilię przełamie się opłatkiem z żołnierzami, policjantami i funkcjonariuszami SG strzegącymi wschodniej granicy?
Na tej granicy od kilku lat mają miejsce działania hybrydowe i próby nielegalnej migracji inspirowane przez stronę białoruską i rosyjską. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz poinformował wczoraj, że w Wigilię Świąt Bożego Narodzenia prezydent Karol Nawrocki będzie towarzyszył żołnierzom Zgrupowania Zadaniowego „Podlasie”, funkcjonariuszom Straży Granicznej i Policji w czasie wykonywania przez nich zadań operacyjnych na granicy RP z Białorusią. Zgodnie z harmonogramem wizyty prezydenta ok. godz. 12.15 Karol Nawrocki wygłosi przemówienie.
Pospieszył z Kierwińskim
W przeddzień wizyty prezydenta premier Donald Tusk pospieszył z ministrem Marcinem Kierwińskim na granicę i podziękował funkcjonariuszom SG, żołnierzom i policjantom za ochronę granic i bezpieczeństwa obywateli. Podczas spotkania ze służbami na granicy z Białorusią zaapelował, by pamiętać o tych, którzy w czasie, gdy inni świętują, pilnują bezpieczeństwa i ratują ludzkie życie.
Żeby świętować mógł ktoś, ktoś musi czuwać
— podkreślał premier, który wraz z szefem MSWiA Marcinem Kierwińskim w Bobrownikach i Ozieranach Wielkich (Podlaskie) przyjechał do służących na granicy polsko-białoruskiej funkcjonariuszy SG, żołnierzy i policjantów.
Chciałbym bardzo, by wszyscy bez wyjątku, wszyscy rodacy, gdy zasiądą do stołów wigilijnych, pamiętali o tych wszystkich, którzy będą akurat tego wieczora i w kolejne świąteczne dni chronili naszą granicę, wszystkich, którzy w mundurach i w cywilu będą na służbie
— powiedział premier. Wymienił nie tylko służby mundurowe chroniące granice, ale też lekarzy na dyżurach w szpitalach czy kolejarzy. Poinformował, że Wigilię na służbie na granicy z Białorusią i Litwą spędzi ponad 6 tys. osób, w tym ponad 4 tys. żołnierzy.
Jesteśmy im bardzo wdzięczni, że czasami w bardzo trudnych warunkach, przez cały rok, a kiedy trzeba to i w okresie świątecznym pilnują naszego bezpieczeństwa, pilnują porządku, ratują ludzkie życie. (…) Na tym polega też ta najgłębiej pojęta solidarność - jeden za wszystkich, wszyscy za jednego; wtedy, kiedy potrzebujemy tej bliskości i ciepła pamiętajmy, że niektórzy muszą ten czas poświęcić, abyśmy mogli świętować. Żeby świętować mógł ktoś, ktoś musi czuwać
— dodał Tusk.
Dziennikarskie flesze
Spotkanie z mediami odbyło się przy - nowo zbudowanej - wieży obserwacyjnej w Ozieranach. Jak mówił szef rządu, jest ona symbolem „inwestycji i wielkiego wysiłku całego państwa, a więc wszystkich Polaków, by Polska była bezpieczna i żeby polska granica była dobrze strzeżona”.
Dziękuję za cały rok ciężkiej pracy i ciężkiej służby, zrobiliście wielką rzecz
— oświadczył Tusk.
Z kolei szef MSWiA Marcin Kierwiński podkreślił, że polska granica jest i będzie bezpieczna. Mówił o inwestycjach w sprzęt i o profesjonalizmie służb. Zapominając, że rząd coraz mniej pieniędzy przeznacza na osobiste wyposażenie żołnierzy i funkcjonariuszy. Kierwiński przypomniał za to, że wieża obserwacyjna w Ozieranach jest jedną z pięciu, które zostały zbudowane w ostatnich miesiącach. Poinformował, że na tej wieży jest instalowany pierwszy - jak to określił - klaster systemu antydronowego, który ma chronić granicę. Ma być on uruchomiony w styczniu.
Ostatni rok to rekordowe inwestycje, jeżeli chodzi o kwestie bariery elektronicznej na odcinkach rzecznych, ale także jeżeli chodzi o kwestie wsparcia fizycznego bariery fizycznej (stalowej - przyp. PAP), wybudowanie drogi technicznej wzdłuż tej bariery, aby nasi funkcjonariusze, straży granicznej, policji, żołnierze Wojska Polskiego mogli szybciej i bardziej efektywnie dojeżdżać na swoje interwencje
— powiedział szef MSWiA.
Dodał, że w przyszłym roku będą kolejne inwestycje m.in. w ramach programu modernizacji służb podległych MSWiA czy programu „SAFE”. - Tylko do SG trafi prawie 2,5 mld zł - zaznaczył Kierwiński.
Granice szczelne? A podkop?
Kierwiński jest przekonany, że granice są bezpieczne i szczelne. Nie wyjaśnił jednak, jak to się stało, że przez podkop wykonany pod barierą chroniącą granicę udało się przedostać kilkudziesięciu nielegalnych migrantów. Nie wytłumaczył także swoich ataków na wolontariuszy z Ruchu Obrony Granic, którzy zmusili rząd do wprowadzenia kontroli na granicy z Niemcami.
Premier złożył również życzenia Polakom z okazji nadchodzących świąt. Podkreślił przy tym, że swoje życzenia kieruje szczególnie do osób, które spędzą je w pracy.
Pamiętajcie, że to, co jest istotą świąt Bożego Narodzenia - miłość, pamięć o drugim człowieku, nadzieja - to wszystko będzie nam towarzyszyło i mam pewność, że także wam towarzyszyło w godzinach tej służby
— dodał szef rządu.
Robert Knap/PAP
