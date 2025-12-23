Donald Tusk wciąż próbuje przekonywać, że paliwo na stacjach benzynowych jest obecnie w cenach zbliżonych do tego, co obiecał w kampanii wyborczej w 2023 roku, czyli do ceny 5,19 zł za litr. Chociaż obecna średnia cena najtańszej benzyny 95 na stacjach w Polsce to 5,66 zł za litr, to Donald Tusk pochwalił się odnalezieniem drugiej stacji BP, gdzie ta cena jest znacząco niższa. Jego zachowanie wywołało jednak lawinę krytyki ze strony kierowców, którzy na ogół muszą tankować po znacznie droższej cenie.
Wczoraj pisowcy podnieśli krzyk, że 5.18 to fake, no to spadło jeszcze bardziej. Zdjęcie przysłano dzisiaj z Lubieszyna
— napisał na platformie X Donald Tusk, załączając zdjęcie ze stacji brytyjskiego koncernu BP w Lubieszynie przy granicy z Niemcami, najpewniej chcąc zasugerować, że ma jakikolwiek związek z ceną benzyny na tej stacji. Nawiasem mówiąc ciekawe jest to, że Tusk nie zamieszcza fotografii z ceną benzyny na stacjach Orlenu, kontrolowanych przez Skarb Państwa.
Burza w sieci po wpisie Tuska
Wpis Tuska błyskawicznie wywołał lawinę krytycznych komentarzy w sieci. Wielu kierowców podkreśliło, że na stacjach benzynowych, które mają w pobliżu, jest znacznie drożej niż na stacji BP przy granicy z Niemcami, o której wspomniał premier.
To mówicie, że Tusk wrzuca zdjęcia z jedynej w Polsce miejscowości, która słynie z niskich cen na stacjach i opowiada Polakom, że obniżył ceny paliw?
— zaznaczył Radosław Fogiel, poseł PiS.
Oczywiście takie lub zbliżone ceny są na każdej stacji benzynowej w Polsce, a nie wybranej, prawda? Która to już wersja wpisu? Trzecia?
— napisał Remek Remkowski, użytkownik X.
U mnie na Orlenie 5,81. Jak pan to wytłumaczy?
— zapytał Tuska Roman Gorzoła, użytkownik X.
Kasowanie i pisanie, kasowanie i pisanie… A mnie jak było, tak jest
— podkreślił Maciej Jarząb, użytkownik X.
Komentarze polityków PiS
Faktycznie politycy PiS komentowali poprzedni wpis Tuska, gdzie chwalił się niską ceną benzyny na jednej ze stacji BP. Siłą rzeczy komentarze musi wzbudzać fakt, że na zdecydowanej większości stacji benzynowych cena paliwa jest znacznie wyższa.
Zamiast poczekać na barszczyk poszedł w sok z buraka. Internet wyjaśnił go w parę godzin
— napisał Mateusz Morawiecki, prezentując stację Orlen, na której cena benzyny jest znacznie wyższa.
Donaldzie Tusku, wyjdź czasem z limuzyny i zobacz jak wygląda rzeczywistość
— zaznaczył Mariusz Błaszczak, przewodniczący klubu parlamentarnego PiS.
Tusk nauczył się w Painta i postanowił pochwalić się w Internecie. Nie bądź jak Tusk
— podkreślił Mateusz Kurzejewski, wicerzecznik PiS.
