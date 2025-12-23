Prezes PiS: "W sklepach taniej? Na stacjach paliwo niby za 5,18 zł? Aż nie chce się wierzyć, że premier polskiego rządu nie wie, ile Polacy płacą"

autor: Fratria/X
autor: Fratria/X

Jak podała „Rzeczpospolita”, w tym roku za przygotowanie tradycyjnej kolacji na cztery osoby trzeba zapłacić niemal 4 proc. więcej niż w 2024 roku. Tymczasem Donald Tusk ostatnio cieszył się, ponieważ znalazł jedną stację paliw BP, gdzie benzyna 95 kosztowała 5,18 zł za litr. Do narracji KO i Tuska na platformie X odniósł się prezes PiS Jarosław Kaczyński.

W sklepach taniej? Na stacjach paliwo niby za 5,18 zł? Aż nie chce się wierzyć, że premier polskiego rządu nie wie, ile Polacy płacą za zakupy i paliwo… Polacy się nie uśmiechają

— napisał na platformie X Jarosław Kaczyński.

To będą #DrogieŚwięta

— dodał prezes PiS.

Codzienne zakupy coraz mocniej obciążają domowe budżety”

Partia Jarosława Kaczyńskiego zaprezentowała dziś też spot, w którym alarmuje o bardzo drogich świętach.

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Dla wielu rodzin będą one jednak wyjątkowo kosztowne. Codzienne zakupy coraz mocniej obciążają domowe budżety. W wielu polskich domach wigilijny stół i świąteczne prezenty będą o wiele skromniejsze

— mówi lektor we wspomnianym spocie.

tkwl/X

