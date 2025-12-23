Jak podała „Rzeczpospolita”, w tym roku za przygotowanie tradycyjnej kolacji na cztery osoby trzeba zapłacić niemal 4 proc. więcej niż w 2024 roku. Tymczasem Donald Tusk ostatnio cieszył się, ponieważ znalazł jedną stację paliw BP, gdzie benzyna 95 kosztowała 5,18 zł za litr. Do narracji KO i Tuska na platformie X odniósł się prezes PiS Jarosław Kaczyński.
W sklepach taniej? Na stacjach paliwo niby za 5,18 zł? Aż nie chce się wierzyć, że premier polskiego rządu nie wie, ile Polacy płacą za zakupy i paliwo… Polacy się nie uśmiechają
— napisał na platformie X Jarosław Kaczyński.
To będą #DrogieŚwięta
— dodał prezes PiS.
„Codzienne zakupy coraz mocniej obciążają domowe budżety”
Partia Jarosława Kaczyńskiego zaprezentowała dziś też spot, w którym alarmuje o bardzo drogich świętach.
Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Dla wielu rodzin będą one jednak wyjątkowo kosztowne. Codzienne zakupy coraz mocniej obciążają domowe budżety. W wielu polskich domach wigilijny stół i świąteczne prezenty będą o wiele skromniejsze
— mówi lektor we wspomnianym spocie.
CZYTAJ TAKŻE:
— Tusk chwali się… paliwem po 5,18! „Mogę być winny grosika?”. Zapomniał, że cena dotyczy… jednej, konkretnej stacji benzynowej
— Babcia Skolima zawstydziła Tuska! Benzyna po 4,99 zł za litr na stacji w Czeremsze. „Czy może być jeszcze niższa cena?”
— Jeszcze droższe Święta! Za kolacje wigilijną zapłacimy niemal 4 proc. więcej niż przed rokiem. SPRAWDŹ, co zdrożało
— Nowy spot Prawa i Sprawiedliwości! „W wielu polskich domach wigilijny stół i świąteczne prezenty będą o wiele skromniejsze”
tkwl/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/748956-prezes-pis-tusk-nie-wie-ile-placa-polacy-to-drogie-swieta
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.