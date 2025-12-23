Koalicja Obywatelska z poparciem 32,8 proc. cieszy się największym Polaków, ale żaden z jej koalicjantów nie wszedłby do Sejmu - wynika z sondażu Opinia24 dla „Faktów” TVN i TVN24. Formacja Donalda Tuska znalazłaby się w Sejmie z samymi ugrupowaniami prawicowymi.
Na drugim miejscu uplasowało się PiS, z poparciem 25,4 proc. badanych. Do Sejmu weszłyby jeszcze tylko Konfederacja, na którą zagłosować chciałoby 10,7 proc. badanych, a także Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, z poparciem 8,6 proc. głosujących Polaków.
Do Sejmu nie weszłaby natomiast Lewica, na którą wskazało 4,9 proc. wyborców. Jej los podzieliłyby: Partia Razem (3,5 proc.), PSL (2,6 proc.) i Polska 2050 (2,1 proc.)
5,6 proc. badanych nie wskazało, na kogo oddałoby głos. 1,3 procent ankietowanych wybrało odpowiedź „inna partia”, a 2,5 proc. odmówiło odpowiedzi.
Zadowolony Donald Tusk
Oznacza to, że Koalicja Obywatelska by myśleć o utrzymaniu władzy, musiałaby porozumieć się z Konfederacją lub Konfederacją Korony Polskiej. Mimo to Donald Tusk wyraził zadowolenie z wyników wspomnianego sondażu, akcentując dobry wynik KO, ale też wrzucając zmanipulowaną wersję sondażu, bez uwzględnienia wyborców niezdecydowanych, tak, aby wychodziło, że Lewica jednak wchodzi do Sejmu.
Tak kończymy rok. A przy świątecznym stole spróbuję choć na chwilę zapomnieć o polityce
— napisał na platformie X Donald Tusk.
Koalicjanci KO z pewnością nie mogą być zadowoleni z wyników najnowszego sondażu Opinia24 dla „Faktów”. To, że Donald Tusk mimo wszystko się z niego cieszy, zdaje się mówić wiele o relacjach i wzajemnym szacunku do siebie nawzajem w obecnej koalicji rządzącej.
CZYTAJ TAKŻE:
— NASZ SONDAŻ. KO na czele, tuż za nią PiS. PSL i Polska 2050 pod progiem wyborczym, za to w Sejmie znalazłaby się partia Razem
— Ponad połowa Polaków dobrze ocenia prezydenta Karola Nawrockiego! Liczba zwolenników głowy państwa rośnie. SONDAŻ
Adam Stankiewicz/tvn24.pl/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/748954-absurd-zly-sondaz-dla-obecnej-wladzy-a-tusk-sie-cieszy
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.