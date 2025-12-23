Pod koniec października, kiedy prokuratura złożyła wniosek o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze, zarzucając mu kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i 26 przestępstw, PR-owcy premiera Tuska, zasugerowali mu jedzenie żurku na nagranym filmiku i zapowiadanie jeszcze drugiego dania i deseru. Ale po ostatnich „sukcesach” ministra Żurka, między innymi uchyleniu przed sąd Europejskiego Nakazu Aresztowania wobec posła Romanowskiego, skandalu z brakiem rozstrzygnięcia konkursu na dotacje dla ośrodków pomagających ofiarom przestępstw, a także odroczeniem przez sąd rejonowy do 15 stycznia posiedzenia aresztowego w sprawie Zbigniewa Ziobry, w związku z niedostarczeniem przez prokuraturę całości materiałów dowodowych w tej sprawie, z dużym prawdopodobieństwem, ten żurek odbija się Tuskowi intensywną czkawką.
Ostatnie kilka dni to kolejne blamaże prokuratorów Żurka przed sądami, a także gigantyczny skandal w samym resorcie sprawiedliwości, który do tej pory nie rozstrzygnął konkursu dotacyjnego dla 300 ośrodków pomagających ofiarom przestępstw. Przypomnijmy, że w poprzedni piątek Sąd Okręgowy w Warszawie na wniosek mec. Bartosza Lewandowskiego, obrońcy posła Romanowskiego, uchylił Europejski Nakaz Aresztowania wobec byłego ministra, przy czym uzasadnienie tego wyroku jest dla obecnej władzy, a szczególnie resortu ministra Żurka, wręcz masakrujące. Otóż w uzasadnieniu tego wyroku, sąd zawarł wiele stwierdzeń, mówiących wprost o łamaniu obowiązującego prawa przez obecną ekipę rządową, co podsumował stwierdzeniem, że w Polsce mamy obecnie do czynienia z „łamaniem przez władzę wykonawczą praw człowieka i wolności obywatelskich oraz porządku konstytucyjnego”.
W uzasadnieniu tym znalazło się także stwierdzenie, że „istnieją poważne obawy, że sytuację panującą obecnie w państwie polskim zakwalifikować można jako kryptodyktaturę”, a uzasadnieniem, są liczne wypowiedzi samego premiera, jego ministrów i czołowych polityków Platformy, przesądzających o wyrokach sądów wobec polityków obecnej opozycji. Jako jeden z przykładów tego rodzaju wypowiedzi, sędzia zawarł stwierdzenie samego ministra Żurka, „że przebywającego w Budapeszcie posła Romanowskiego służby specjalne mogłyby porwać i przywieźć do kraju w bagażniku”. Jak w przysłowiu „uderz w stół, nożyce się odezwą”, natychmiast zareagował minister Żurek, zapowiadając, że jeszcze raz zwróci się do sądu o Europejski Nakaz Aresztowania dla posła Romanowskiego, ale jednocześnie także o wyłączenie dotychczasowego sędziego z tego postępowania, choć powinien wiedzieć, że zgodnie z prawem, nie jest to możliwe.
Z kolei w ostatni poniedziałek z kolei Sąd Rejonowy Warszawie odroczył do 15 stycznia postępowanie aresztowe, ponieważ prokuratura nie dostarczyła wszystkich materiałów dowodowych, w tym tych o charakterze niejawnym. Prokurator tłumaczył, że jego zdaniem materiały te nie mają znaczenia dla dalszego postępowania, a obrońcy twierdzili, że są one korzystne dla Zbigniewa Ziobry i sąd przychylił się do ich wniosku. Minister Żurek i jego prokuratorzy ponieśli spektakularną klęskę, bo przecież zakładali, że sąd orzeknie o aresztowaniu Zbigniewa Ziobry i mimo tego, że fizycznie nie byłoby to możliwe, to jednak rozmowy przy świątecznych stołach, jak spodziewali się rządzący, byłoby zdominowane przez rozmowy, jak to „niezwykle skuteczny” Tusk doprowadził do aresztowania byłego ministra sprawiedliwości.
Wręcz „na deser” mega skandal w samym resorcie sprawiedliwości, przez kilka miesięcy nie udało się rozstrzygnąć konkursu na wsparcie dla 300 ośrodków pomagających ofiarom przestępstw. Przypomnijmy, że resort sprawiedliwości ogłosił przetarg, do którego jak się okazuje, zgłosiła się tylko jedna firma, mimo tego przetarg rozstrzygnięto, „zwycięzcą” okazała się firma Varsovia Capital z Warszawy, która za jedyne 959 tysięcy złotych, zgodziła się merytorycznie oceniać te wnioski. Tyle tylko, że jak się okazało, nie miała do tego fachowych pracowników, więc jak napisał o tym mecenas Adam Gomoła, zwróciła się do jego klientki, by za zaledwie ułamek wspomnianej kwoty, dokonała takiej merytorycznej oceny wniosków. Przypomnijmy tylko, że klientka mecenasa Gomoły, to była pracownica resortu sprawiedliwości, której prokuratura Bodnara, a teraz Żurka, postawiła między innymi zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej i przez blisko 7 miesięcy przetrzymywała ją areszcie dla niebezpiecznych przestępców. Dopiero po tym czasie w sytuacji, kiedy prokuratura, nie była w stanie przedstawić argumentów dla dalszego jej przetrzymywania, sąd się na to nie zgodził, opuściła areszt i publicznie opowiedziała o stosowaniu wobec niej tortur, co potwierdziła także kontrola przeprowadzona przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Sytuacja, w której resort nie potrafi sobie poradzić z oceną wniosków o dotacje z Funduszu Sprawiedliwości i wynajmuje do tego firmę, która chce zatrudnić byłą pracownicę resortu, którą na jego wniosek ściga prokuratura, to nawet Bareja by nie wymyślił, choć akurat ta sprawa nie ma charakteru komediowego.
Po tych trzech gigantycznych wpadkach resortu sprawiedliwości, jedzony z takim apetytem przez premiera Tuska żurek, teraz musi mu się odbijać czkawką i nie jest jasne, czy tylko na tej czkawce się skończy. Minister Żurek zresztą się wystraszył do stopnia, że sprawę uchylenia ENA komentował natychmiast po wyroku, stojąc z dokumentami za podstawionym mu kwietniku, a nie zwyczajowej w takich sytuacjach mównicy, a w związku z niepowodzeniem w sprawie aresztowania Zbigniewa Ziobro, natychmiast ogłoszono zarzuty wobec europosła Daniela Obajtka, przy okazji łamiąc jego prawo do obrony poprzez całkowite zablokowanie jego inicjatywy dowodowej.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/748950-zurek-ktory-zajadal-premier-tusk-odbija-sie-mu-czkawka
