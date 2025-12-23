„Oni robią dobrą minę do złej gry. Wszystko się sypie, ceny rosną, żywność drożeje, a nie tanieje. Benzyna dalej jest droga, chociaż zaklinają rzeczywistość i na jednej stacji pokazują, że jest tańsza. To jest szamotanina, która ich zdaniem pozwoli im dotrwać jakoś w miarę do tych wyborów za nieco więcej niż półtora roku. Może i pozwoli, ale skończy się to wszystko, wydaje mi się, wielką klapą i wielkim blamażem” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 Ryszard Terlecki, poseł PiS, były wicemarszałek Sejmu.
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa podjął decyzję o odroczeniu do 15 stycznia posiedzenia w sprawie ewentualnego aresztu dla Zbigniewa Ziobry. Powód? Neo-prokuratura nie przedstawiła sądowi całości materiału dowodowego.
„Zarzuty są niepoważne”
Do sprawy nawiązał na antenie Telewizji wPolsce24 Ryszard Terlecki, poseł PiS, były wicemarszałek Sejmu.…
Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów
Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.
Kliknij i wybierz e-prenumeratę.Wchodzę i wybieram
Jeżeli masz e-prenumeratę, Zaloguj się
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/748949-tylko-u-nas-terlecki-o-rzadzacych-to-jest-szamotanina