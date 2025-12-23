WIDEO

„Polaków stać na coraz mniej. Z powodu cen rezygnują z wielu wydatków” – alarmuje Prawo i Sprawiedliwość przed Świętami Bożego Narodzenia. Partia Jarosława Kaczyńskiego wypuściła specjalny spot, w którym zwraca uwagę na problem drożyzny.

We wpisie na portalu X, w którym Prawo i Sprawiedliwość udostępnia swój spot, czytamy o Świętach „droższych niż kiedykolwiek”.

Mówili: „będzie taniej”. Jest drożej niż kiedykolwiek! Święta miały być spokojne. Są… drogie. Polaków stać na coraz mniej, a to dopiero początek

– pisze Prawo i Sprawiedliwość.

Spot Prawa i Sprawiedliwości

W spocie widzimy świąteczne obrazki oraz komentarz lektora, który mówi:

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Dla wielu rodzin będą one jednak wyjątkowo kosztowne. Codzienne zakupy coraz mocniej obciążają domowe budżety. W wielu polskich domach wigilijny stół i świąteczne prezenty będą o wiele skromniejsze.

Następnie w spocie przypomniano kampanijną obietnicę Donalda Tuska:

Będzie taniej w polskich sklepach i będzie lepiej w każdym polskim domu

– mówił premier.

Do tych słów odnosi się lektor przekonując, że prawda wygląda zupełnie inaczej:

Rzeczywistość jest inna. Polaków stać na coraz mniej. Z powodu cen rezygnują z wielu wydatków. Budżet państwa został doprowadzony do katastrofy. Polacy zadają dziś jedno pytanie: Czy nadchodzący rok przyniesie jakąkolwiek poprawę? Odpowiedź jest brutalna: Zła kondycja budżetu oznacza podwyżki w każdym obszarze życia, ograniczenie wydatków i wstrzymywanie inwestycji. Skutki odczują wszyscy. Bez wyjątku

– słyszymy w spocie.

