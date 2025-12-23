„Polaków stać na coraz mniej. Z powodu cen rezygnują z wielu wydatków” – alarmuje Prawo i Sprawiedliwość przed Świętami Bożego Narodzenia. Partia Jarosława Kaczyńskiego wypuściła specjalny spot, w którym zwraca uwagę na problem drożyzny.
We wpisie na portalu X, w którym Prawo i Sprawiedliwość udostępnia swój spot, czytamy o Świętach „droższych niż kiedykolwiek”.
Mówili: „będzie taniej”. Jest drożej niż kiedykolwiek! Święta miały być spokojne. Są… drogie. Polaków stać na coraz mniej, a to dopiero początek
– pisze Prawo i Sprawiedliwość.
Spot Prawa i Sprawiedliwości
W spocie widzimy świąteczne obrazki oraz komentarz lektora, który mówi:
Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Dla wielu rodzin będą one jednak wyjątkowo kosztowne. Codzienne zakupy coraz mocniej obciążają domowe budżety. W wielu polskich domach wigilijny stół i świąteczne prezenty będą o wiele skromniejsze.
Następnie w spocie przypomniano kampanijną obietnicę Donalda Tuska:
Będzie taniej w polskich sklepach i będzie lepiej w każdym polskim domu
– mówił premier.
Do tych słów odnosi się lektor przekonując, że prawda wygląda zupełnie inaczej:
Rzeczywistość jest inna. Polaków stać na coraz mniej. Z powodu cen rezygnują z wielu wydatków. Budżet państwa został doprowadzony do katastrofy. Polacy zadają dziś jedno pytanie: Czy nadchodzący rok przyniesie jakąkolwiek poprawę? Odpowiedź jest brutalna: Zła kondycja budżetu oznacza podwyżki w każdym obszarze życia, ograniczenie wydatków i wstrzymywanie inwestycji. Skutki odczują wszyscy. Bez wyjątku
– słyszymy w spocie.
mly/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/748948-nowy-spot-pis-polakow-stac-na-coraz-mniej
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.