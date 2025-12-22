Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa podjął decyzję o odroczeniu do 15 stycznia posiedzenia w sprawie ewentualnego aresztu dla Zbigniewa Ziobry. Powód? Neo-prokuratura nie przedstawiła sądowi całości materiału dowodowego. „Oczywiście nie znam tych materiałów dowodowych, które zostały przez tego prokuratora zatajone, ale zdaniem jednego z obrońców, który zna te materiały dowodowe w kontekście poważnego zarzutu obejmującego kwotę 25 milionów złotych, które jakoby miałem ‘przywłaszczyć’, są to ważne dowody podważające argumentację prokuratury” - skomentował sprawę na antenie Telewizji wPolsce24 Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, były Prokurator Generalny, poseł PiS.
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa podjął decyzję o odroczeniu do 15 stycznia posiedzenia w sprawie ewentualnego aresztu dla Zbigniewa Ziobry. Powód? Neo-prokuratura nie przedstawiła sądowi całości materiału dowodowego.
CZYTAJ TAKŻE: TYLKO U NAS. Neo-prokuratura celowo nie dostarczyła niejawnych akt ws. Ziobry? Mec. Gomoła: „W przypadki w tej sprawie nie wierzę”
Łamanie prawa
Do sprawy na antenie Telewizji wPolsce24 odniósł się sam Zbigniew Ziobro.
To jest kolejny ostentacyjny pokaz łamania prawa przez nielegalnie przejętą, upolitycznioną prokuraturę, która stała się narzędziem tej władzy do niszczenia największej partii opozycyjnej
— powiedział.
Nie jest to chyba nic zaskakującego. Bylibyśmy zaskoczeni, gdyby oni trzymali się reguł prawa, bo przecież wszystko, co oni robią do tej pory, to jest takie nonszalanckie podejście – bardzo delikatnie to ujmując – do przepisów ustaw. Sam Donald Tusk to zresztą zapowiedział, że oni nie będą stosować prawa, tak jak jest ono zapisane, ale tak, jak oni je rozumieją
— dodał.
Więc prokurator, idąc tym tropem, pokazał, że tak rozumie właśnie stosowanie prawa i zlekceważył obowiązujące go przepisy Kodeksu Postępowania Karnego
— wskazał.
CZYTAJ TAKŻE: Kolejna porażka neo-prokuratorów! Sąd odroczył do 15 stycznia posiedzenie ws. Ziobry. Woźniak: Są braki w materiale. To był błąd
Ważne dowody
Zbigniew Ziobro został zapytany, czy w jego ocenie to było celowe działanie prokuratora, czy rzeczywiście było zaniechanie i zaniedbanie.
Oczywiście nie znam tych materiałów dowodowych, które zostały przez tego prokuratora zatajone, ale zdaniem jednego z obrońców, który zna te materiały dowodowe w kontekście poważnego zarzutu obejmującego kwotę 25 milionów złotych, które jakoby miałem „przywłaszczyć”, są to ważne dowody podważające argumentację prokuratury
— wyjaśnił.
Chodzi o ten słynny zakup programu do przełamywania zabezpieczeń iPhone’ów i innych tego typu urządzeń celem walki z często bardzo groźną przestępczością. Ministerstwo Sprawiedliwości udostępniło środki polskim służbom specjalnym, które zakupiły ten system wykorzystywany przez wiele państw w Europie. Bardzo potrzebny, bo bez tego systemu Polska była całkowicie bezradna na przykład wobec obcych dywersji – rosyjskiej czy białoruskiej
— podkreślił.
CZYTAJ TAKŻE: TYLKO U NAS. Mec. Lewandowski: Prokuratura celowo nie przekazała tych materiałów sądowi i obronie, bo świadczą na korzyść Ziobry
Zamach na bezpieczniki niezależności
Minister Sprawiedliwości został zapytany o to, jakich dalszych działań neo-prokuratury się spodziewa.
Chcą mnie wsadzić na 25 lat do więzienia za to, że ministerstwo, którym kierowałem, podejmowało decyzje o przeznaczeniu pieniędzy na remont prokuratury, czy na zakup ważnych dla polskich służb narzędzi elektronicznych, by zapobiegać najcięższym przestępstwom
— wskazał.
Mamy dzisiaj szajkę, która rządzi Polską, która popełnia rozmaite czyny, które w Kodeksie Karnym opisane są jako przestępstwa. To, co jest najgorsze, to oni nie tylko w nielegalny sposób przejęli prokuraturę i wykorzystują ją do walki z opozycją, bo to jeszcze można byłoby jakoś „przełknąć”, gdyby sądy funkcjonowały w ramach wszelkich gwarancji niezawisłości, niezależności władzy sędziowskiej, które są standardem we wszystkich cywilizowanym państwach na świecie
— wyjaśnił.
Tymczasem ta władza dopuściła się zamachu na te bezpieczniki niezależności sędziowskich. Począwszy od odwołania legalnych prezesów sądów chronionych ustawową kadencją czteroletnią, bo właśnie ta kadencja prezesów, która jest regułą w niemal wszystkich krajach Unii Europejskiej, jest jedną z podstawowych gwarancji podstawowych niezależności władzy sędziowskiej, administracyjnej sądów od władzy wykonawczej
— zauważył.
Nowi nominaci obecnych władz z kolei odsunęli od orzekania dziesiątki sędziów i to tylko w wydziałach karnych, czyli tych, które są dla tej władzy szczególnie istotne dla prowadzenia polityki rozliczeń zapowiedzianych przez Tuska. Nie przypadkiem zostało tak zrobione, że wybrano tylko wydziały karne, by oczyścić je z sędziów, co do których mają największe wątpliwości co do ”właściwej” linii orzekania
— powiedział.
CZYTAJ TAKŻE: Obrońcy min. Ziobry po odroczeniu: Okoliczność, że sąd nie przedstawił całości materiałów, nie jest przez nas odczytywana jako przypadek
Sprawa Romanowskiego
Zbigniew Ziobro odnosząc się do sprawy braku zgody na wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania wobec Marcina Romanowskiego, zwrócił uwagę, że dotychczas sędzia Dariusz Łubowski był powszechnie ceniony przez wszystkie strony politycznego sporu.
Był chwalony całkiem niedawno przez Donalda Tuska w kontekście jego orzeczenia o odmowie wydania Niemcom ukraińskiego obywatela podejrzewanego przez niemieckie organy ścigania o udział w operacji przeciwko Nord Stream 2 i zniszczenie tegoż gazociągu
— wskazał.
Teraz ten sędzia stał się przedmiotem nagonki ze strony tej władzy i jej polityków, pana Żurka. Gróźb, które są wobec niego kierowane. Tylko dlatego, że wydał orzeczenie, której tej władzy się nie podoba i przy okazji w uzasadnieniu stwierdził fakty. To, co dzieje się pod rządami tej władzy, cały proces dezorganizacji sądownictwa, jego bezpieczników, dezorganizacji niezależności sądowej, nazwał „kryptodykaturą”
— podkreślił.
Użył bardzo mocnych słów dla opisu całości zjawisk, które mają miejsce. Minister sprawiedliwości pan Żurek na jednej z pierwszych konferencji prasowych mówi - przedstawiciel władzy wykonawczej - że musi mieć zaufanych sędziów. Jeżeli władza polityczna chce mieć zaufanych sędziów, to do jakich wniosków to doprowadzi? Ale on nie tylko to mówi, on to robi, bo odwoływał tych prezesów w sposób nielegalny i chwalił się, że on łamię ustawę, przyznając to publicznie, wprost
— zaznaczył.
Na szczęście są sędziowie w Polsce, którzy mają osobistą odwagę cywilną i poczucie niezawisłości, nie patrzą na ewentualne konsekwencje i trafił do takiego sędziego i dlatego on podjął o cofnięciu Europejskiego Nakazu Aresztowaniu
— stwierdził.
CZYTAJ TAKŻE: Żurek podważa sąd. Romanowski: „Wyrok już napisali politycy w białych kołnierzykach, teraz gorączkowo szukają polityka w todze”
Adrian Siwek/wPolsce24
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/748933-tylko-u-nas-ziobro-kolejny-pokaz-lamania-prawa
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.