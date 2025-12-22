Joanna Borowiak, posłanka Prawa i Sprawiedliwości poinformowała, że prokurator „nie dopatrzył się” znamion czynu zabronionego ws. poturbowania jej podczas wydarzeń związanych z obroną TVP przed nielegalnym przejęciem w 2023 roku.
Podczas interwencji w TVP przy ul. Woronicza 20 grudnia 2023 r. zostałam poturbowana, jako poseł na Sejm RP i jako kobieta. Mam stwierdzone przez lekarza trwałe uszkodzenie ręki
— przekazała Joanna Borowiak.
Dziś prokurator wydał postanowienie o umorzeniu postępowania – nie dopatrzył się przestępstwa, nie dopatrzył się znamion czynu zabronionego
— wskazała.
Tak działa państwo rządzone przez Donalda Tuska. Absolutny skandal!
— dodała.
CZYTAJ TAKŻE: Jacek Kurski: Kryptodyktatura zaczęła się od przejęcia TVP dwa lata temu. Wiedzieli, że to klucz do świadomości Polaków
Atak na posłankę Borowiak
Joanna Borowiak została poturbowana w siedzibie TVP, kiedy posłowie Prawa i Sprawiedliwości próbowali bronić mediów publicznych przed nielegalnym przejęciem.
Posłanka spotkała się wówczas z fizyczną przemocą ze strony jednego z „ochroniarzy” wynajętych do przejęcia mediów.
W wyniku zdarzenia posłanka trafiła do szpitala.
CZYTAJ TAKŻE: Druga rocznica bezprawnego i brutalnego przejęcia TVP! Borowiak: Nie chodziło o żadną reformę, ale o odcięcie Polaków od informacji
Adrian Siwek/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/748928-umorzono-postepowanie-ws-poturbowania-borowiak
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.