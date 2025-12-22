Umorzono postępowanie ws. poturbowania Borowiak podczas przejęcia TVP. "Mam stwierdzone przez lekarza trwałe uszkodzenie

  • Polityka
  • opublikowano:
Prokurator nie dopatrzył się przestępstwa w poturbowaniu posłanki Joanny Borowiak. / autor: Fratria
Prokurator nie dopatrzył się przestępstwa w poturbowaniu posłanki Joanny Borowiak. / autor: Fratria

Joanna Borowiak, posłanka Prawa i Sprawiedliwości poinformowała, że prokurator „nie dopatrzył się” znamion czynu zabronionego ws. poturbowania jej podczas wydarzeń związanych z obroną TVP przed nielegalnym przejęciem w 2023 roku.

Podczas interwencji w TVP przy ul. Woronicza 20 grudnia 2023 r. zostałam poturbowana, jako poseł na Sejm RP i jako kobieta. Mam stwierdzone przez lekarza trwałe uszkodzenie ręki

— przekazała Joanna Borowiak.

Dziś prokurator wydał postanowienie o umorzeniu postępowania – nie dopatrzył się przestępstwa, nie dopatrzył się znamion czynu zabronionego

— wskazała.

Tak działa państwo rządzone przez Donalda Tuska. Absolutny skandal!

— dodała.

CZYTAJ TAKŻE: Jacek Kurski: Kryptodyktatura zaczęła się od przejęcia TVP dwa lata temu. Wiedzieli, że to klucz do świadomości Polaków

Atak na posłankę Borowiak

Joanna Borowiak została poturbowana w siedzibie TVP, kiedy posłowie Prawa i Sprawiedliwości próbowali bronić mediów publicznych przed nielegalnym przejęciem.

Posłanka spotkała się wówczas z fizyczną przemocą ze strony jednego z „ochroniarzy” wynajętych do przejęcia mediów.

W wyniku zdarzenia posłanka trafiła do szpitala.

CZYTAJ TAKŻE: Druga rocznica bezprawnego i brutalnego przejęcia TVP! Borowiak: Nie chodziło o żadną reformę, ale o odcięcie Polaków od informacji

Adrian Siwek/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych