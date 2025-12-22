Tusk przekonywał, że paliwo w Polsce kosztuje 5,18 zł. Przeczą temu jednak... fakty. Błaszczak: "Po co tak kłamać?"

Mariusz Błaszczak wytknął Donaldowi Tuskowi nieprawdę związaną z cenami paliwa w Polsce. / autor: Fratria
Mariusz Błaszczak wytknął Donaldowi Tuskowi nieprawdę związaną z cenami paliwa w Polsce. / autor: Fratria

Obalamy mity Tuska. W kampanii mówił, że ma ‘jedno konkretne rozwiązanie’, aby benzyna była po 5,19 zł. Czemu nie wdrażał go przez 2 lata? Średnia cena paliwa 95 w Polsce wynosi obecnie prawie 5,80 zł. Po co tak kłamać, Tusku?” - pytał Mariusz Błaszczak, szef klubu Prawa i Sprawiedliwości, były minister obrony narodowej, odpowiadając na „zaklęcia” premiera Donalda Tuska dotyczące ceny paliwa w Polsce.

Premier Donald Tusk pochwalił się w mediach społecznościowych, że spełnił swoją obietnicę wyborczą dotyczącą ceny paliwa i obecnie kosztuje ono 5,18 złotych. Problem polega na tym, że średnia cena za litr paliwa Eurosuper 95 to 5,67 zł.

Obalamy mity Tuska”

Głos w mediach społecznościowych zabrał Mariusz Błaszczak, szef klubu Prawa i Sprawiedliwości, były minister obrony narodowej.

Donald Tusk przegonił jednego ze swoich podwładnych po całej Polsce, by zrobić zdjęcie ceny paliwa, które będzie zgodne z rządową propagandą

— zauważył.

Obalamy mity Tuska. W kampanii mówił, że ma „jedno konkretne rozwiązanie”, aby benzyna była po 5,19 zł. Czemu nie wdrażał go przez 2 lata? Średnia cena paliwa 95 w Polsce wynosi obecnie prawie 5,80 zł. Po co tak kłamać, Tusku?

— pytał.

Adrian Siwek/X

