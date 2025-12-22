„Wyrok już napisali politycy w białych kołnierzykach, teraz gorączkowo szukają polityka w todze, który im to podpisze? Ordynarnie i demonstracyjnie depczą wszystkie procedury i przepisy prawa. Kolejny, jednoznaczny dowód, że mamy do czynienia z kryptodyktaturą” - stwierdził w serwisie X Marcin Romanowski, były minister sprawiedliwości, poseł PiS, komentując ponowienie wniosku o zastosowanie wobec niego Europejskiego Nakazu Aresztowania.
Został złożony ponowny wniosek o zastosowanie Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA) wobec byłego wiceministra sprawiedliwości, posła PiS Marcina Romanowskiego
— poinformował Prokurator Generalny, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
Co więcej minister poinformował również, że prokuratura zawnioskuje o wyłączenie sędziego, który uchylił zastosowanie ENA, z ponownego rozpoznawania tej sprawy.
„Wyrok już napisali politycy”
Sprawę w mediach społecznościowych skomentował Marcin Romanowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister sprawiedliwości, którzy korzysta z prawa do azylu na Węgrzech.
Uzurpatorzy z nielegalnej prokuratury, Żurek i cała szajka Tuska dostali dwa potężne ciosy. Dziś nie udało im się dorwać Zbigniewa Ziobry, a wcześniej w piątek druzgocące postanowienie sądu, uchylające wobec mnie Europejski Nakaz Aresztowania. Które obnażyło w całej pełni mechanizm politycznej represji sprawie Funduszu oraz systemowe naruszenia praw człowieka i praworządności
— napisał.
Idą w zaparte: składają kolejny wniosek o ENA - bez podstawy prawnej, bez jakiejkolwiek zmiany stanu faktycznego, wprost wbrew piątkowemu prawomocnemu orzeczeniu. Bo im nie odpowiada treść i sędzia
— wskazał.
Wyrok już napisali politycy w białych kołnierzykach, teraz gorączkowo szukają polityka w todze, który im to podpisze? Ordynarnie i demonstracyjnie depczą wszystkie procedury i przepisy prawa. Kolejny, jednoznaczny dowód, że mamy do czynienia z kryptodyktaturą
— dodał.
Sąd już zdecydował
Przypominamy, że Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił europejski nakaz aresztowania wydany wobec posła Marcina Romanowskiego.
Nie sposób nie zauważyć także niezwykle niebezpiecznego dla demokratycznego państwa prawa i niespotykanego w żadnym cywilizowanym porządku prawnym zjawiska ingerencji najwyższych rangą przedstawicieli władzy wykonawczej w sferę niezawisłości sędziowskiej. Faktami notoryjnie znanymi polskiej ale także niestety międzynarodowej opinii publicznej są fakty drastycznego łamania porządku konstytucyjnego przez władzę wykonawczą w Polsce. Sąd w sprawie niniejszej nie ma jurysdykcji do szerokiego omawiania tych kwestii, których ocena może być dokonana przez właściwe organy we właściwych postępowaniach. Zjawiskiem notoryjnie znanym są ustawiczne publiczne wypowiedzi dotyczące toczących się postępowań sądowych i ferowanie orzeczeń zanim zostały one wydane przez sąd
— wskazał sędzia Dariusz Łubowski.
