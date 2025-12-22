„Mamy do czynienia z sytuacją, w której prokuratura już dzisiaj zupełnie nie ukrywa faktu, że gra politycznie w orkiestrze Tuska” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 europoseł PiS Waldemar Buda. W ten sposób ocenił on porażkę prokuratury Waldemara Żurka, której sąd nakazał uzupełnienie materiału dowodowego ws. tymczasowego aresztu Zbigniewa Ziobry. „Przyrównuję to do sytuacji, którą mieliśmy za komuny. Wszyscy ci, którzy dzisiaj są ścigani przez tę dyktaturę, mogą czuć się bohaterami” - dodał polityk PiS.
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa zażądał od prokuratury przekazania materiałów, których nie dołączyła do wniosku o tymczasowy areszt dla posła Zbigniewa Ziobry. Sprawa została odroczona do 15 stycznia. To kompletna porażka prokuratury Waldemara Żurka ws. Zbigniewa Ziobry, do której przyznał się nawet Piotr Woźniak z Prokuratury Krajowej.…
