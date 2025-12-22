Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz poinformował, że w Wigilię Świąt Bożego Narodzenia prezydent Karol Nawrocki będzie towarzyszył żołnierzom Zgrupowania Zadaniowego „Podlasie”, funkcjonariuszom Straży Granicznej i Policji w czasie wykonywania przez nich zadań operacyjnych na granicy RP z Białorusią.
Wigilia z prezydentem Nawrockim
W Wigilię Świąt Bożego Narodzenia Prezydent RP, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Karol Nawrocki będzie towarzyszył żołnierzom Zgrupowania Zadaniowego „Podlasie”, funkcjonariuszom Straży Granicznej i Policji w czasie wykonywania przez nich zadań operacyjnych na granicy RP z Białorusią.
Żołnierze i funkcjonariusze dbający o bezpieczeństwo naszej granicy zasługują na szacunek i słowa podziękowania za ich ofiarną a także odpowiedzialną służbę dla dobra Rzeczypospolitej Polskiej
— poinformował w mediach społecznościowych rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
Plan wizyty prezydenta na wschodniej granicy państwa
Na granicy polsko-białoruskiej od kilku lat mają miejsce działania hybrydowe i presja migracyjna inspirowana przez Białoruś i Rosję.
Zgodnie z harmonogramem wizyty Karola Nawrockiego na wschodniej granicy państwa (granica polsko–białoruska) na godzinę ok. 12.15 zaplanowano wypowiedź Prezydenta RP.
CZYTAJ TAKŻE: TYLKO U NAS. Kobiety murem za prezydentem Nawrockim! Wiec poparcia przed Pałacem Prezydenckim. „Jest człowiekiem czynu”
Robert Knap/prezydent.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/748915-w-wigilie-prezydent-spotka-sie-z-zolnierzami-na-granicy
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.