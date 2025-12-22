W Wigilię prezydent spotka się z żołnierzami, policjantami i funkcjonariuszami SG. To oni strzegą polsko-białoruskiej granicy

Zwierzchnik Sił Zbrojnych prezydent Karol Nawrocki odwiedził już port lotniczy Rzeszów–Jasionka im. Rodziny Ulmów. / autor: Mikołaj Bujak/KPRP
Zwierzchnik Sił Zbrojnych prezydent Karol Nawrocki odwiedził już port lotniczy Rzeszów–Jasionka im. Rodziny Ulmów. / autor: Mikołaj Bujak/KPRP

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz poinformował, że w Wigilię Świąt Bożego Narodzenia prezydent Karol Nawrocki będzie towarzyszył żołnierzom Zgrupowania Zadaniowego „Podlasie”, funkcjonariuszom Straży Granicznej i Policji w czasie wykonywania przez nich zadań operacyjnych na granicy RP z Białorusią.

Wigilia z prezydentem Nawrockim

W Wigilię Świąt Bożego Narodzenia Prezydent RP, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Karol Nawrocki będzie towarzyszył żołnierzom Zgrupowania Zadaniowego „Podlasie”, funkcjonariuszom Straży Granicznej i Policji w czasie wykonywania przez nich zadań operacyjnych na granicy RP z Białorusią.

Żołnierze i funkcjonariusze dbający o bezpieczeństwo naszej granicy zasługują na szacunek i słowa podziękowania za ich ofiarną a także odpowiedzialną służbę dla dobra Rzeczypospolitej Polskiej

— poinformował w mediach społecznościowych rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.

Plan wizyty prezydenta na wschodniej granicy państwa

Na granicy polsko-białoruskiej od kilku lat mają miejsce działania hybrydowe i presja migracyjna inspirowana przez Białoruś i Rosję.

Zgodnie z harmonogramem wizyty Karola Nawrockiego na wschodniej granicy państwa (granica polsko–białoruska) na godzinę ok. 12.15 zaplanowano wypowiedź Prezydenta RP.

Robert Knap/prezydent.pl

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

