Wczoraj na placu Szczepańskim w Krakowie mieszkańcy tego miasta zebrali się na tradycyjną lekcję śpiewania. W wydarzeniu uczestniczyli także prezydenta Krakowa Aleksander Miszalski, przewodniczący Rady Miasta Krakowa Jakub Kosek i włodarz stolicy Rafał Trzaskowski. Nie było tam za to krakowskiej radnej KO Magdaleny Mazurkiewicz, jednak na jej profilu w mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcie, na którym… jej twarz została doklejona obok Rafała Trzaskowskiego. Radna KO przeprosiła za tę sytuację na Facebooku.
Na oryginalnym zdjęciu ze wspomnianego wydarzenia obok Rafała Trzaskowskiego znalazł się młody mężczyzna w ludowym stroju.
Jednak w wersji tego zdjęcia, które umieszczono na profilu krakowskiej radnej KO Magdaleny Mazurkiewicz, zamiast wspomnianego młodego mężczyzny, obok Rafała Trzaskowskiego znajduje się… radna Mazurkiewicz, która w rzeczywistości nie brała udziału we wspomnianym wydarzeniu.
Przeprosiny radnej KO
Radna Mazurkiewicz przeprosiła za całą sytuację na swoim Facebooku.
Szanowni Państwo, wczoraj dokonano manipulacji moim wizerunkiem, zdjęciem, bez mojej wiedzy i autoryzacji. Nie pochwalam takich działań i manipulacji wizerunkiem i nie będzie na to mojej zgody. Osoby które poczuły się zmanipulowane, przede wszystkim Pana ze zdjęcia które podmieniono z moim, przepraszam
— napisała Magdalena Mazurkiewicz, krakowska radna KO.
W rozmowie z portalem LoveKraków.pl Mazurkiewicz podkreśliła, iż przy prowadzeniu swoich mediów społecznościowych współpracuje z trzema osobami i to właśnie jedna z nich dokleiła jej twarz do wspomnianego zdjęcia.
