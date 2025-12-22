Czasami w Sejmie zdarzają się trudniejsze wyzwania niż gorące kwestie polityczne. Tak jak jednemu z uczestników obrad sejmowej komisji ws. tzw. ustawy kojcowej. Ogromny problem sprawiła mężczyźnie niepozorna, szklana butelka z wodą mineralną. Filmik z komisji udostępnił wczoraj na portalu X Zbigniew Bogucki, szef KPRP. Od razu nasuwają się skojarzenia z tym, co onegdaj przydarzyło się Szymonowi Hołowni, kiedy nie był jeszcze marszałkiem Sejmu. Jak się jednak okazuje, nakrętki zielonych buteleczek niejednemu posłowi przysporzyły już nielada kłopotów. „Czasem któraś się kręci w kółko i nie chce otworzyć” - skarży się Anna Maria Żukowska, przewodnicząca klubu parlamentarnego Lewicy.
Koalicja 13 grudnia walczy z prezydentem Karolem Nawrockim - w ostatnim czasie o tzw. ustawę kojcową. Ale we wtorek 16 grudnia na posiedzeniu sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw ochrony zwierząt doszło także do innych ciężkich batalii, o których media raczej milczały.
„Te zakrętki takie są”
O ludziach takich jak bohater poniższego filmiku zwykło się mówić „mistrz drugiego planu”. Na pierwszym znalazł się bowiem Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta RP, który akurat zabierał głos podczas posiedzenia wspomnianej komisji. Z tyłu widać, jak jeden z uczestników posiedzenia usiłuje odkręcić szklaną butelkę.
Zacięta walka z butelką na sejmowej komisji w tle politycznej walki o weto w ustawie kojcowej. Trochę humoru na niedzielę
— napisał Zbigniew Bogucki przy zamieszczonym wczoraj filmiku z 16 grudnia.
Mężczyzna zmagający się z zakrętką nie jest jednak osamotniony w swoim problemie.
Któremu posłowi się to nie przydarzyło chociaż raz, niech pierwszy rzuci kamieniem! Te zakrętki takie są po prostu… czasem któraś się kręci w kółko i nie chce otworzyć
— zwróciła uwagę poseł Anna Maria Żukowska, przewodnicząca klubu parlamentarnego Lewicy.
Problem nie jest zresztą nowy. W 2023 r. Szymon Hołownia miał dosyć podobny problem. Na szczęście pomogła mu klubowa koleżanka Paulina Hennig-Kloska, dziś minister klimatu i środowiska.
Dziś Szymon Hołownia stanął w obliczu największego wyzwania - próba własnoręcznego odkręcenia butelki zakończyła się niepowodzeniem
— napisano na profilu „Szkła kontaktowego”.
Jak widać, nie tylko nakrętki przytwierdzone do plastikowych butelek potrafią dać się we znaki.
CZYTAJ TAKŻE: TVN24 drwi z Hołowni: „Próba własnoręcznego odkręcenia butelki zakończyła się niepowodzeniem”. W jego obronie stanął… Zandberg
X/Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/748911-zacieta-batalia-w-sejmie-tym-razem-nie-chodzi-o-polityke
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.