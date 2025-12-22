„Co jest bardzo istotne, górnicy są w stałym kontakcie z kancelarią prezydenta RP Karola Nawrockiego, bardzo możliwe, że jutro pojawią się ministrowie prezydenta. Nie jest potwierdzona wizyta samego prezydenta, te rozmowy trwają, jednak na 99 proc. będzie delegacja od prezydenta” - poinformował redaktor Rafał Jarząbek na antenie Telewizji wPolsce24, który udał się do miejscowości Czechowice-Dziedzice, gdzie w kopalni Silesia trwa strajk górników.
Szef NSZZ Solidarność w Silesii w Czechowicach-Dziedzicach Grzegorz Babij poinformował, że na terenie kopalni doszło do strajku w związku z planowanymi zwolnieniami. Kilkudziesięciu górników odmówiło wyjazdu na powierzchnię.
Prezydent reaguje na strajk górników
Na miejscu pojawił się redaktor Telewizji wPolsce24, który podzielił się bardzo ciekawą i budującą informacją. Prezydent Karol Nawrocki błyskawicznie zareagował.
Co jest bardzo istotne, górnicy są w stałym kontakcie z kancelarią prezydenta RP Karola Nawrockiego, bardzo możliwe, że jutro pojawią się ministrowie prezydenta. Nie jest potwierdzona wizyta samego prezydenta, te rozmowy trwają, jednak na 99 proc. będzie delegacja od prezydenta. Z jednej strony mamy ministra energii (Miłosza Motykę - przypis redakcyjny), odpowiedzialnego za ten sektor, może znajdzie czas na przełomie stycznia i lutego. Z drugiej strony mamy kancelarię prezydenta, która działa w błyskawiczny sposób i prawdopodobnie jutro pojawi się na miejscu, żeby rozmawiać o problemach górników. Jeśli chodzi o protest, to górnicy mówią jasno: „Będziemy protestować tak długo, jak Donald Tusk się nie ugnie i uratujemy swoje miejsca pracy”. Ponad 700 górników miałoby otrzymać wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym
— powiedział Jarząbek.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/748907-nasz-news-prezydent-reaguje-ws-protestu-gornikow-w-silesii
