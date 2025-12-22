Donald Tusk postanowił dziś podzielić się informacją, że na jednej ze stacji paliw w Polsce, należącej do brytyjskiego koncernu BP, można kupić benzynę 95 za 5,18 zł za litr, czyli o grosz taniej, niż Tusk obiecał w kampanii wyborczej w 2023 roku. Średnio w Polsce jednak benzyna 95 kosztuje obecnie 5,67 zł za litr. Tuska jednak już po raz kolejny zawstydził gwiazdor disco-polo Konrad Skolimowski, znany jako Skolim. Na jego stacji paliw w Czeremsze benzynę 95 można kupić za… 4,99 zł za litr.
Paliwo po 5.18. Mogę być winny grosika?
— napisał na platformie X Donald Tusk, radując się z ceny benzyny na jednej z prywatnych stacji paliw. Niedługo później zawstydził go Skolim.
„Proszę spojrzeć, co się wyświetla!”
Nawet w Zjednoczonych Emiratach Arabskich są w szoku, jakie ceny paliw są w Polsce
— powiedział Skolim w nagraniu, które wrzucił do sieci. Gwiazdor disco-polo w stroju arabskiego szejka błyskawicznie przebił doniesienia Tuska. Warto zaznaczyć, że w tym przypadku, to faktycznie zasługa Skolimowskiego, gdyż mowa o obniżeniu ceny paliwa na stacji w Czeremsze, której jest właścicielem. Z kolei w przypadku Tuska mowa jedynie o tym, iż premier znalazł sobie jedną stację należącą do prywatnego właściciela, gdzie akurat obecna cena paliwa jest prawie zgodna z jego obietnicą sprzed dwóch lat.
Słuchajcie, tylko proszę spojrzeć, co się wyświetla! Czy może być jeszcze niższa cena?
— powiedziała na nagraniu babcia Skolima.
Wygląda na to, że Donaldowi Tuskowi po raz kolejny nie udała się próba popisania się przed wyborcami.
