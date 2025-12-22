Rządzący nie zamierzają odpuszczać swoich desperackich prób „rozliczania” polityków Prawa i Sprawiedliwości. Dziś został złożony ponowny wniosek o zastosowanie Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA) wobec byłego wiceministra sprawiedliwości, posła PiS Marcina Romanowskiego - poinformował Prokurator Generalny, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
Dzisiaj - z informacji, które mam sprzed chwili od prokuratorów - został złożony ponowny wniosek o zastosowanie ENA wobec Romanowskiego
— poinformował Żurek na poniedziałkowej konferencji prasowej.
Dodał, że „rzeczą zadziwiającą” jest, iż 19 grudnia sąd uchyla ENA „nie mając akt sprawy, bo akta sprawy są w prokuraturze i nie zawiadamiając prokuratury o posiedzeniu”.
Sąd nagle, bez akt sprawy, uchylił ENA. To jest rzecz bez precedensu
— przekonywał Prokurator Generalny. Dodał, że prokuratura będzie próbowała w związku z tym także „wnosić inne środki dotyczące tej decyzji sądu”.
Wyłączenie sędziego
Szef MS Waldemar Żurek poinformował, że prokuratura zawnioskuje o wyłączenie sędziego, który uchylił europejski nakaz aresztowania wobec Marcina Romanowskiego, z ponownego rozpoznawania tej sprawy.
Żurek stwierdzł, że sąd w uzasadnieniu wskazał Węgry, które udzieliły azylu politycznego Romanowskiemu, jako „wzorzec prawidłowego działania”. Jednocześnie zauważył, że w państwach unijnych funkcjonuje zasada wzajemnego zaufania do wymiaru sprawiedliwości krajów członkowskich.
Mamy sytuację, (…) że jedno z państw mówi: w innym państwie unijnym nie mamy respektowanych zasad demokracji, nie mamy niezawisłych sądów; (…) musimy udzielić azylu politycznego członkowi UE. To tak naprawdę działa wbrew unijnemu prawu
— ocenił minister sprawiedliwości.
W opinii Żurka, orzeczenie sądu niekoniecznie musi zostać uznane za prawomocne, ponieważ - jak wskazał - uchylenie europejskiego nakazu aresztowania odbyło się na posiedzeniu niejawnym na wniosek jednej ze stron. Dodał też, że strona, która wnioskowała o zastosowanie ENA nie została powiadomiona o tym posiedzeniu.
Część prawników twierdzi, że należy złożyć zażalenie na to postanowienie
— powiedział.
Minister poinformował również, że prokuratura zawnioskuje o wyłączenie sędziego, który uchylił zastosowanie ENA, z ponownego rozpoznawania tej sprawy.
Na pewno skorzystamy z tego trybu, biorąc pod uwagę rozbieżność faktów wewnątrz samego uzasadnienia
— dodał szef MS.
Żurek przytoczył też fragment uzasadnienia, w którym sąd twierdzi, że został „wprowadzony w błąd przez prokuraturę”.
Za chwilę mówi sąd, że z informacji w mediach wiedział o tym, że pan Romanowski ma azyl polityczny
— podkreślił, wskazując, że według niego zgodnie z Kodeksem postępowania karnego fakty notoryjne nie wymagają przestawienia dowodów w postępowaniu sądowym.
Sąd miał te wszystkie dane dotyczące azylu i czerwonej noty, a mówi, że ich nie miał. One są w aktach sprawy, więc pytanie, czy sąd rzeczywiście zapoznał się wnikliwie z tymi aktami
— ocenił minister.
Decyzja sądu
Przypominamy, że Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił europejski nakaz aresztowania wydany wobec posła Marcina Romanowskiego.
Nie sposób nie zauważyć także niezwykle niebezpiecznego dla demokratycznego państwa prawa i niespotykanego w żadnym cywilizowanym porządku prawnym zjawiska ingerencji najwyższych rangą przedstawicieli władzy wykonawczej w sferę niezawisłości sędziowskiej. Faktami notoryjnie znanymi polskiej ale także niestety międzynarodowej opinii publicznej są fakty drastycznego łamania porządku konstytucyjnego przez władzę wykonawczą w Polsce. Sąd w sprawie niniejszej nie ma jurysdykcji do szerokiego omawiania tych kwestii, których ocena może być dokonana przez właściwe organy we właściwych postępowaniach. Zjawiskiem notoryjnie znanym są ustawiczne publiczne wypowiedzi dotyczące toczących się postępowań sądowych i ferowanie orzeczeń zanim zostały one wydane przez sąd
— wskazał sędzia Dariusz Łubowski.
