Jak tłumaczyć pośpiesznie wysłany dziś do sądu przez prokuratorów Żurka akt oskarżenia przeciwko b. prezesowi Orlenu Danielowi Obajtkowi? Wielu polityków wskazuje, że ma on przykryć blamaż „żurkowców” ws. odłożenia decyzji o areszcie dla Zbigniewa Ziobro. „Cyrk ma trwać, żeby fanatycy dostali ‘prezent’ na święta” - zauważył na X poseł PiS Radosław Fogiel. Poseł PiS Michał Woś podszedł do tematu w sposób twórczy i zainscenizował dramat z Żurkiem w roli głównej. „Dawaj ten akt oskarżenia, bo silniczki Giertycha nas wykończą jak Bodnara. Kurtyna” - napisał w mediach społecznościowych Woś.
Prokuratura Regionalna w Warszawie skierowała do sądu akt oskarżenia wobec europosła, b. prezesa Orlenu Daniela Obajtka. Twierdzi, że bezprawnie zlecił zawarcie usług detektywistycznych przez koncern. W ocenie Obajtka naruszone zostały procedury, ponieważ zablokowano mu możliwość inicjatywy dowodowej i utrudniono dostęp do zapoznania się z aktem oskarżenia.
Poseł PiS Radosław Fogiel nie ma wątpliwości, że pośpiesznie wysłany akt oskarżenia przeciwko Obajtkowi, miał przykryć absolutną kompromitację Żurka ws. aresztu dla Zbigniewa Ziobry. Sąd odroczył rozprawę, wytykając prokuratorom błędy.
Jacy oni są żenująco przewidywalni. Nie udało się dzisiaj z Z. Ziobro, bo żurkowa prokuratura nie przekazała całości akt do sądu, to znienacka zmaterializował się akt oskarżenia wobec Daniela Obajtka. Cyrk ma trwać, żeby fanatycy dostali „prezent” na święta
— napisał w mediach społecznościowych.
CZYTAJ TAKŻE: Ścigają b. prezesa Orlenu! Wysłano akt oskarżenia ws. umów z detektywami. Obajtek: Zablokowali moją inicjatywę dowodową
Dramat Żurka w jednym akcie. „Kurtyna”
W oryginalny i pełen teatralnej fantazji sposób opisał tę sytuację były wiceminister sprawiedliwości poseł PiS Michał Woś. Przygotował dramat, którego głównym bohaterem jest Waldemar Żurek, antybohaterem został zaś poseł KO Roman Giertych i jego silniczki.
Godzina 12 dzwoni telefon:
— Przegraliśmy sprawę Ziobry, co teraz?
— Mamy na tapecie Obajtka, ale jeszcze niegotowe na akt oskarżenia, bo jakieś wnioski poskładał.
— A ch… tam z wnioskami, dawaj ten akt oskarżenia, bo silniczki Giertycha nas wykończą jak Bodnara.
Kurtyna
— napisał w mediach społecznościowych poseł PiS Michał Woś.
Tak wygląda „praworządność” Tuska i Żurka
Komentarzy w sieci przybywa wskazujących na rażące naruszenie prawa do obrony.
Miał być wielki tryumf Donalda Tuska i Waldemara Żurka, specjalnie chcieli mieć to posiedzenie aresztowe ws. Zbigniewa Ziobro tuż przed Świętami – żeby to był główny temat dla Polaków przez najbliższe kilka dni.
Ale nie potrafili się nawet dobrze przygotować do posiedzenia, nie przedłożyli wszystkich dokumentów – i sromotnie przegrali!
Co więc robią, żeby przykryć tę kompromitację? Na chybcika składają akt oskarżenia przeciwko Danielowi Obajtkowi – pozbawiając go możliwości składania własnych wniosków dowodowych!
To rażące naruszenie prawa do obrony. Tak właśnie wygląda „praworządność” pod rządami Tuska i Żurka. Narzędzia procedury karnej wykorzystywane są nie do ochrony prawa, ale do walki z opozycją. Ma ktoś jeszcze wątpliwość o co tak naprawdę chodzi?
— zauważył w mediach społecznościowych poseł PiS Paweł Jabłoński.
Ależ to było skoordynowane, a tu z Ziobrą nie pykło
— napisał w mediach społecznościowych dziennikarz Karol Darmoros.
Robert Knap/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/748902-jednoaktowy-dramat-zurka-po-porazce-ws-ziobry-jest-obajtek
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.