Posłowie Prawa i Sprawiedliwości zapowiedzieli kontrolę poselską w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zarzucając rządowi bierność wobec procedowania umowy UE–Mercosur. Ostrzegli, że jej przyjęcie może poważnie uderzyć w polskich rolników oraz bezpieczeństwo żywnościowe kraju.
W ubiegłym tygodniu w przeddzień pierwotnie planowanego podpisania umowy UE z blokiem Mercosur, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało, że podpisanie umowy z Mercosur zostaje wstrzymane. Do podpisania umowy dąży część państw UE oraz Komisja Europejska. Szefowa KE Ursula von der Leyen podczas szczytu przywódców w Brukseli w ubiegłym tygodniu poinformowała o odłożeniu do stycznia podpisania umowy. Według doniesień medialnych mogłoby do tego dojść 12 stycznia.
Poseł PiS Anna Gembicka na konferencji prasowej przed resortem rolnictwa zwróciła uwagę, że pomimo opublikowanej informacji, że temat umowy ma wrócić dopiero po nowym roku, to w poniedziałek „na gwałt” zwołano posiedzenie ambasadorów państw UE (COREPER), by przyspieszyć procedowanie tej umowy.
Co robi w tym czasie minister rolnictwa? Otóż kręci śmieszne filmiki, jeździ sobie na spotkania wigilijne na Podlasiu, zamiast walczyć o polskich rolników, zamiast walczyć o nasze bezpieczeństwo żywnościowe
— oceniła Gembicka.
W rzeczywistości decyzja unijnych ambasadorów w sprawie klauzul ochronnych dla rolników w umowie handlowej UE z Mercosurem, pierwotnie planowana na poniedziałek, została przełożona na styczeń, o czym zdecydowali rano ambasadorowie. To odpowiedź na apele m.in. polskich organizacji rolniczych.
Posłanka Gembicka zapowiedziała, że posłowie PiS przeprowadzą kontrolę poselską w resorcie rolnictwa, by zapytać, czy ministerstwo przygotowało instrukcje na spotkanie, która przewiduje złożenie wniosku, o zdjęcie tego punktu z porządku obrad, lub - jak mówiła - „w najgorszym razie” resort powinien wnioskować o to, żeby się nie przyjmować procedury pisemnej i domagać się pogłębionej dyskusji.
To jest zdrada polskich rolników, żądamy podjęcia konkretnych działań przez ministerstwo. My nie oczekujemy tego, że ministerstwo się pochwali podjęciem jakiejś uchwały. My oczekujemy realnych działań na arenie międzynarodowej
— mówiła posłanka.
Natomiast poseł Michał Moskal ocenił, że rozmowy dotyczące umowy z Mercosurem są prowadzone w trybie pilnym tuż przed świętami po to, by – jak stwierdził – ograniczyć zainteresowanie opinii publicznej. Moskal ocenił, że rząd wykazuje „uległość wobec Niemiec”, które – jego zdaniem – mają być głównym beneficjentem umowy, m.in. w sektorach motoryzacyjnym, farmaceutycznym i chemicznym, podczas gdy straci na niej polskie rolnictwo.
Debata ws. Mercosur w UE
Dyskusja nad umową z Mercosurem została pierwotnie wpisana w agendę dzisiejszego spotkania ambasadorów UE w Brukseli. Jak przekazały źródła unijne, ambasadorowie mieli dyskutować o tym, co poprawić w umowie i jakie dać instrukcje nowej prezydencji w Radzie UE (1 stycznia przejmie ją Cypr od Danii).
Dziś rano ambasadorowie zdecydowali jednak o przesunięciu decyzji w sprawie ochrony rolników na styczeń. Domagały się tego m.in. polskie organizacje rolnicze. W widzianym przez PAP liście wysłanym w piątek do MSZ rolnicy sprzeciwili się zastosowaniu procedury pisemnej. Podkreślili, że tak ważne decyzje jak ochrona ich grupy zawodowej wymagają szerszej debaty, oraz apelowali, by Polska wystąpiła o zdjęcie tematu Mercosuru z porządku obrad ambasadorów.
W zeszłym tygodniu minister rolnictwa Stefan Krajewski zapewniał, że wstrzymanie umowy UE-Mercosur daje czas na dalsze negocjacje i budowanie mniejszości blokującej, i zaapelował do rządów m.in. Włoch, Austrii, Holandii, Irlandii, Węgier, Czech, Słowacji, Rumunii i Grecji o dołączenie do mniejszości blokującej.
Umowa z blokiem krajów Mercosur (Argentyna, Brazylia, Paragwaj, Boliwia, Urugwaj) ustanowi preferencje celne dla niektórych produktów rolnych z tych krajów, takich jak wołowina, drób, nabiał, cukier i etanol. Ostateczny tekst rozporządzenia zostanie uzgodniony w negocjacjach PE z państwami członkowskimi. Kraje czekają na klauzulę ochronną z ostatecznym głosowaniem nad całą umową handlową z Mercosurem.
