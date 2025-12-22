Prokuratura Regionalna w Warszawie skierowała do sądu akt oskarżenia wobec m.in. europosła, b. prezesa Orlenu Daniela Obajtka ws. zawarcia przez Orlen umów na usługi detektywistyczne. „Prawo do obrony w wydaniu Pani Prokurator Prokuratury Regionalnej polega na całkowitym zablokowaniu mojej inicjatywy dowodowej, zupełnym zignorowaniu podawanych przeze mnie okoliczności” - skomentował działania żurkowców europoseł Obajtek.
Akt oskarżenia trafił do Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia. Prokuratura oskarżyła Obajtka o to, że od lipca do grudnia 2021 r., będąc prezesem Orlenu nadużył swoich uprawnień poprzez polecenie Zbigniewowi L. zawarcia - bez przeprowadzenia postępowania przetargowego - dwóch umów z Wojciechem K., prowadzącym działalność detektywistyczną.
Umowy te, na łączną kwotę 393 600 zł, dotyczyły świadczenia usług polegających na identyfikacji i udokumentowaniu działań nieuczciwej konkurencji wobec spółki Orlen S.A., a w rzeczywistości, jak ustaliła prokuratura, umowy te służyły realizacji prywatnych interesów Daniela Obajtka i nie miały znaczenia ekonomicznego ani związku z bezpieczeństwem fizycznym czy gospodarczym spółki
— podał rzecznik prasowy prok. Mateusz Martyniuk. Czyn taki zagrożony jest karą do 5 lat pozbawienia wolności.
Jaki los czeka przygotowany przez prokuratorów Żurka akt oskarżenia? Jak wskazuje Daniel Obajtek i w jego przypadku naruszono procedury gwarantujące prawo o obrony.
Prawo do obrony w wydaniu Pani Prokurator Prokuratury Regionalnej polega na całkowitym zablokowaniu mojej inicjatywy dowodowej, zupełnym zignorowaniu podawanych przeze mnie okoliczności oraz – uwaga – wyznaczenia daty końcowego zaznajomienia się z aktami postępowania, czyli zakończenia śledztwa, w dniu w którym przedstawiła mi zarzuty.
Na tym polega praworządność w wersji koalicji rządzącej. Wydano polecenie: oskarżyć Obajtka! I polecenie wykonano. W tej sytuacji postępowanie Pani Prokurator zweryfikuje Sąd
— napisał w mediach społecznościowych europoseł PiS Daniel Obajtek.
Pozostali oskarżeni
Akt oskarżenia dotyczy nie tylko b. prezesa Orlenu, ale także Zbigniewa L. – byłego Dyrektora Biura Kontroli i Bezpieczeństwa w Orlenie oraz Wojciecha K. – prowadzącego działalność detektywistyczną.
Zbigniew L. został oskarżony o „nadużycia udzielonych uprawnień” poprzez zatwierdzenie wypłaty wynagrodzenia świadczącemu Orlenowi usługi detektywistyczne.
Pomimo tego, że wiedział, iż usługi te służyły realizacji prywatnych interesów Daniela Obajtka” i nie zostały zrealizowane zgodnie z treścią umów. Z kolei Wojciecha K. prokuratura oskarżyła o zawarcie tych umów, choć miał świadomość, że służyły one „realizacji prywatnych interesów Daniela Obajtka, a jego usługi polegały na gromadzeniu informacji na temat stanu majątkowego i życia prywatnego polityków opozycji parlamentarne
— brzmi uzasadnienie aktu oskarżenia.
