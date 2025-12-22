Prezydent Karol Nawrocki jest coraz lepiej postrzegany przez Polaków. Obecnie już ponad połowa Polaków dobrze ocenia obecną głowę państwa - wynika z najnowszego badania pracowni OGB dla portalu stanpolityki.pl.
Dobrze prezydenta Karola Nawrockiego ocenia 51,8 proc. Polaków, a przeciwnego zdania jest 34,2 proc. respondentów. Z kolei 14 proc. badanych wybrało odpowiedź „ani dobrze, ani źle”.
Wzrost poparcia prezydenta
Warto porównać to badania OGB z sondażem tej pracownic z sierpnia 2025, a zatem w czasie, gdy Karol Nawrocki objął urząd prezydenta. Wówczas 42 proc. badanych oceniało głowę państwa dobrze, a źle 33 proc., czyli bardzo podobnie, jak obecnie. Natomiast 26 proc. wtedy wybrało odpowiedź „ani dobrze, ani źle”.
Na tej podstawie można wysnuć hipotezę, że coraz więcej Polaków, którzy wcześniej nie mieli sprecyzowanej oceny obecnej głowy państwa, zaczyna prezydenta postrzegać pozytywnie. Natomiast grupa tych, którzy źle oceniają prezydenta Karola Nawrockiego, pozostaje niemal taka sama od początku jego prezydentury.
Badanie OGB przeprowadzono w dniach 9-15 grudnia 2025 roku na grupie 1000 osób metodą CATI.
CZYTAJ TAKŻE:
— Ten wynik nie pozostawia wątpliwości! Prezydent liderem rankingu zaufania wśród polityków. SPRAWDŹ, komu ufają Polacy
— Wyniki badania nie pozostawiają złudzeń! Polacy zdecydowanie lepiej oceniają prezydenta niż Sejm i Senat. Fatalny sondaż dla koalicji Tuska
Adam Stankiewicz/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/748894-polacy-coraz-lepiej-oceniaja-prezydenta-nawrockiego-sondaz
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.