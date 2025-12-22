KOMENTARZE

Tusk chwali się... paliwem po 5,18! "Mogę być winny grosika?". Zapomniał, że cena dotyczy... jednej, konkretnej stacji benzynowej

  • Polityka
  • opublikowano:
Premier Donald Tusk w Sejmie / autor: Fratria
Premier Donald Tusk w Sejmie / autor: Fratria

Premier Donald Tusk zamieścił ma portalu X zestawienie dwóch zdjęć ze stacji benzynowej znanej sieci. Jedno miało zostać zrobione w 2022 r., drugie obecnie. „Paliwo po 5.18. Mogę być winny grosika?” - pyta szef polskiego rządu.

Choć wyborcy Koalicji Obywatelskiej uważają się za lepiej wykształconych, mądrzejszych i bardziej zdolnych do weryfikowania przyswajanych informacji niż zwolennicy partii prawicowych, a zwłaszcza PiS, to wygląda na to, że na ten temat inne zdanie ma… sam premier Donald Tusk. Z jakiegoś powodu uznał bowiem, że swoim zwolennikom może wmówić wszystko.

Tusk: Mogę być winny grosika?

Szef polskiego rządu lubuje się w publikowaniu w sieci topornej propagandy sukcesu, gdzie chwali się albo osiągnięciami poprzedników, albo tym, czego jeszcze nie udało mu się zepsuć, a nawet tym, na co nie miał tak naprawdę żadnego wpływu (jak np. niska inflacja).

Tym razem nawiązał do jednej ze swoich obietnic wyborczych. Tyle że chodzi o obietnicę z czerwca 2022 r., a dziś mamy drugą połowę grudnia 2025 r. Ale to i tak jedynie drobny szczegół.

Paliwo po 5.18. Mogę być winny grosika?

— napisał na platformie X, dołączając zestawienie dwóch zdjęć. Jedno ma pochodzić z października 2022 r., drugie miało zostać wykonane wczoraj. W zestawieniu tablic z cenami paliw na stacji benzynowej jednej ze znanych sieci widzimy, że w 2022 r. litr benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 kosztował tam 6,78 zł, a wczoraj jego cena wyniosła 5,18 zł.

Przypomnijmy, że od 2022 r. o ponad połowę (a nawet o ok. 60 proc.) spadła cena za baryłkę ropy na całym świecie. Co więcej - cena na jednej stacji, na której premier zrobił lub z której otrzymał zdjęcie nie jest ceną z całego kraju i na wszystkich stacjach.

Chwalipost” Tuska a rzeczywistość

Obecnie średnia cena za litr paliwa Eurosuper 95 to 5,67 zł. Na stacjach tej samej sieci np. we Wrocławiu, Bytomiu czy Bydgoszczy ten sam rodzaj benzyny kosztuje ponad 6 zł.

A jak wypadają ceny na innych stacjach?

U mnie pod biurem teraz jest 5.91 zł. 5.19 czy 5.91, co za różnica

— skomentował z ironią Sławomir Mentzen, jeden z liderów Konfederacji.

Benzyna PB95:

  • 11 października 2022 kosztowała średnio 6,60 PLN.
  • 22 grudnia 2025 kosztowała średnio 5,79 LN

— zwraca uwagę Adam Czarnecki, inicjator ruchu „Stoimy dla CPK”.

Stąd pytanie, czy jest jakikolwiek temat, jakikolwiek najdrobniejszy, w którym Pan zwyczajnie nie kłamie? Cokolwiek?

— pyta.

Ciekawe, czy chwalipost Donalda Tuska wezmą pod lupę factcheckerzy z TVP Info w likwidacji. A przede wszystkim: gdzie jest hasztag „robimy, nie gadamy”?

CZYTAJ TAKŻE: Skolim zawstydził Tuska! Benzyna za 5,19 zł na stacji gwiazdora disco-polo w Czeremsze. „Tyle osób obiecywało. Proszę bardzo”

X/autocentrum.pl/Joanna Jaszczuk

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych