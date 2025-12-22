Ministerstwo Sprawiedliwości pod kierownictwem Waldemara Żurka najpewniej liczyło na to, że sąd zdecyduje dziś, a zatem jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia, o areszcie dla Zbigniewa Ziobry. Okazało się jednak, że prezent dla wyborców Koalicji 13 grudnia nie udał się przez poważny błąd neo-prokuratury, która nie przedstawiła sądowi niektórych materiałów dowodowych. Cała sytuacja bardzo rozbawiła komentatorów w sieci, tym bardziej, że to już kolejny przykład nieudolności resortu Żurka i podległych mu prokuratorów.
Fala komentarzy
Wielu komentujących zwraca uwagę na nieudolność ekipy Waldemara Żurka, która bardzo stara się doprowadzić do skazania polityków PiS za rzekome przestępstwa.
Od dawna mówię - są 2 wiadomości dobrą i zła. Zła - rządzą nami gangsterzy. Dobra - to jest Gang Olsena
— napisał Rafał Ziemkiewicz, publicysta.
Totalna kompromitacja prokuratury Żurka i prokuratora Woźniaka! Sąd odroczył posiedzenie aresztowe Zbigniewa Ziobry z powodu braku części dokumentów. Woźniak stwierdza, że nie są one ważne, a po chwilę, że w sumie to był błąd, że ich nie dodano. No cyrk
— zaznaczył Jan Molski, użytkownik X.
Sąd ODROCZYŁ posiedzenie aresztowe ws. tymczasowego aresztowania Zbginiewa Ziobry do połowy stycznia. Nie udało się Tuskowi i Żurkowi narzucić swojej narracji Polakom do wigilijnego stołu. Bo tylko po to była ta hucpa. Zamiast tego mają niezły ciąg spektakularnych porażek
— podkreślił Max Hübner, użytkownik X.
Tusk się wścieknie i odwoła Wigilię, bo zabraknie mu głównego dania
— żartował Andrzej Dąbrówka, użytkownik X.
Żurek Tango Down! Takiej kompromitacji, kiczu, braku profesjonalizmu i niewiedzy to w MS nie było nawet za Jaruzelskiego
— stwierdził Marek Kuna, użytkownik X.
Gang Olsena chociaż plany miał perfekcyjne
— napisała AnNaMaTka, użytkowniczka X.
Wy jesteście takie gamonie, że nawet dokumentów nie potraficie do Sądu dostarczyć - jedyne co pozostało, to takie groźne pohukiwanie na Twitterku
— ocenił ekipę rządzącą Adam Czarnecki, inicjator akcji „Stoimy dla CPK”.
Kompromitacji Żurka ciąg dalszy, a to nie koniec jego możliwości
— napisał Marek Dunaj, użytkownik X.
