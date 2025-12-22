„Sprawa pana ministra Ziobry jest próbą przykrywania bieżącej sytuacji, grania na emocjach obywateli. Nie tylko z dziurą budżetową, ale także z szeregiem organizacji pozarządowych, które nie otrzymają środków tylko dlatego, że zrobiono jedną rzecz - sparaliżowano państwo i urzędników” - powiedział doradca prezydenta RP Sławomir Mazurek w „Kontrze Płużańskiego” na antenie Telewizji wPolsce24.
Na początek poruszona została kwestia demontażu Okrągłego Stołu, który zniknął z Pałacu Prezydenckiego.
Nie ma przypadków, są tylko znaki. Stół, który tam stał przypominał, że w Polsce poprzednia władza dogadała się z opozycją. W wielu miejscach zapewniła sobie trwałe funkcjonowanie. Mamy dzisiaj dowód w tym, że jak sam siebie nazywa „Stary Komuch”, obejmuje fotel marszałka Sejmu
— powiedział Mazurek. …
Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów
Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.
Kliknij i wybierz e-prenumeratę.Wchodzę i wybieram
Jeżeli masz e-prenumeratę, Zaloguj się
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/748877-mazurek-rzad-sparalizowal-panstwo-chce-przykryc-to-ziobra