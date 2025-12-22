Tylko u Nas

Społeczny doradca prezydenta RP Sławomir Mazurek w "Kontrze Płużańskiego" na antenie Telewizji wPolsce24 / autor: Telewizja wPolsce24
Sprawa pana ministra Ziobry jest próbą przykrywania bieżącej sytuacji, grania na emocjach obywateli. Nie tylko z dziurą budżetową, ale także z szeregiem organizacji pozarządowych, które nie otrzymają środków tylko dlatego, że zrobiono jedną rzecz - sparaliżowano państwo i urzędników” - powiedział doradca prezydenta RP Sławomir Mazurek w „Kontrze Płużańskiego” na antenie Telewizji wPolsce24.

Na początek poruszona została kwestia demontażu Okrągłego Stołu, który zniknął z Pałacu Prezydenckiego.

Nie ma przypadków, są tylko znaki. Stół, który tam stał przypominał, że w Polsce poprzednia władza dogadała się z opozycją. W wielu miejscach zapewniła sobie trwałe funkcjonowanie. Mamy dzisiaj dowód w tym, że jak sam siebie nazywa „Stary Komuch”, obejmuje fotel marszałka Sejmu

— powiedział Mazurek. …

