Ministerstwo Sprawiedliwości położyło temat wsparcia z Funduszu Sprawiedliwości. Wiele placówek od 1 stycznia nie będzie miało z czego finansować działalności. „Osoby, które w ministerstwie, mówię o tych, którzy mają do tego prerogatywy polityczne, zostaną pociągnięte do odpowiedzialności? Odpowiedzą za to, że konkurs nie został rozstrzygnięty na czas? Mam nadzieję, że tak” - powiedziała poseł niezrzeszona Paulina Matysiak w „Rozmowie Wikły” na antenie Telewizji wPolsce24.
Rząd ściga związanych z Funduszem Sprawiedliwości
Paulina Matysiak została zapytana o polowanie na Zbigniewa Ziobrę i Marcina Romanowskiego.
Mam takie poczucie, że jeżeli chodzi o Koalicję Obywatelską, tam po prostu chodzi o to, żeby tych znienawidzonych PiS-owców, wrogów politycznych rozliczyć i wsadzić za kratki. Pokazać, że zrobili to, co obiecywali…
Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów
Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.
Kliknij i wybierz e-prenumeratę.Wchodzę i wybieram
Jeżeli masz e-prenumeratę, Zaloguj się
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/748871-matysiak-o-chaosie-z-fs-mam-nadzieje-ze-ktos-za-to-odpowie