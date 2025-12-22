Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa odroczył do 15 stycznia posiedzenie w sprawie ewentualnego aresztu dla posła PiS Zbigniewa Ziobry. Neo-prokuratura nie przedstawiła sądowi całości materiału dowodowego. „To był błąd” - przyznał w rozmowie z dziennikarzami prokurator Piotr Woźniak.
Sąd uznał, że są braki w materiale przekazanym, faktycznie nie zostały przekazane do sądu materiały niejawne. (…) Sąd dał 7 dni na przekazanie tych materiałów, one zostaną przekazane i wówczas sąd będzie mógł procedować. Posiedzenie zostało odroczone do połowy stycznia
— zaznaczył prok. Piotr Woźniak.
Według niego wspomniane materiały nie mają znaczenia dla sprawy.
Nie mają znaczenia, ale sąd powinien dysponować całością materiału. To był błąd
— podkreślił Woźniak.
„Te materiały mają bardzo istotne znaczenie”
Mec. Bartosz Lewandowski, obrońca Zbigniewa Ziobry, zupełnie inaczej ocenił materiał dowodowy.
Wbrew temu, co prokurator twierdził, wedle naszej najlepszej wiedzy akurat te materiały mają bardzo istotne znaczenie w kontekście interesu naszego klienta i mają świadczyć przeciw dowodom wskazanym przez prokuraturę. Prokuratura nie załączyła tych dowodów, a sąd nie miał szans się z nimi zapoznać, obrona również. W związku z tym ta przerwa do 15 stycznia
— mówił mec. Bartosz Lewandowski.
Powiem szczerze, ze jesteśmy nieco skonsternowani tym, że prokuratura nie przedstawia sądowi całości sprawy
— ocenił zachowanie prokuratury z kolei mec. Adam Gomoła.
