Zwrot ws. Ziobry? Obrona przedstawiła nowe materiały! Sąd się z nimi zapoznaje. Czy dojdzie do odroczenia posiedzenia?

Obrońcy Zbigniewa Ziobry Bartosz Lewandowski (L) i Adam Gomoła (2L) oraz prokurator Piotr Woźniak (P) po posiedzeniu aresztowym w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa / autor: PAP/Leszek Szymański
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa być może zdecyduje dziś o ewentualnym areszcie dla byłego ministra sprawiedliwości, posła PiS Zbigniewa Ziobry. Na razie jednak obrońcy Zbigniewa Ziobry - mec. Bartosz Lewandowski i mec. Adam Gomoła - przedstawili sądowi nowe materiały, będące korzystne dla ich klienta. Wobec tego sąd zarządził przerwę, by się z nimi zapoznać.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Chcą dopaść Ziobrę! Posiedzenie aresztowe w warszawskim sądzie. Woźniak z neo-prokuratury mówi o liście gończym

Obrona zgłosiła wniosek i odroczenie posiedzenia w dniu dzisiejszym, z którymi to wnioskami teraz sąd będzie rozstrzygał

— przekazał po wyjściu z posiedzenia sądu prokurator Piotr Woźniak.

Na chwilę obecną wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania podnosi argumentację przewidzianą w procedurze karnej. Jest to kwestia obawy matactwa procesowego, jest kwestia obawy ukrycia się przed organami ścigania i przez to uniemożliwienia przeprowadzenia postępowania przygotowawczego

— zaznaczył Woźniak. To argumentacja wyjątkowo absurdalna, ponieważ cała sprawa Funduszu Sprawiedliwości podjęta została przez prokuraturę już dawno temu, a Zbigniew Ziobro od dawna jest na wolności, obecnie zresztą poza granicami Polski, co jest powszechnie wiadome.

Stanowisko obrońców

Tymczasem obrońcy posła Ziobry - mec. Bartosz Lewandowskimec. Adam Gomoła - przedstawili sądowi nowe materiały w sprawie - materiały niejawne - których wcześniej nie pokazywała prokuratura.

Wiemy, że są materiały jednoznacznie korzystne, które nie zostały przez prokuraturę przedłożone, stąd sąd powinien przynajmniej w tym zakresie wziąć pod uwagę dowody, które są na korzyść osoby podsądnej. Jeśli prokurator nie przedkłada tych materiałów, to trudno, by sąd się z nimi zapoznał

— mówił mec. Bartosz Lewandowski.

Mec. Adam Gomoła uściślił, że są to materiały niejawne.

Najprawdopodobniej sąd z tymi materiałami nie miał styczności

— podkreślił prawnik.

Jeżeli sąd uzna, że w tych materiałach są okoliczności korzystne dla naszego klienta, to nawet, jeśli one nie są ujawnione we wniosku o areszt, to sąd powinien w protokole posiedzenia na te okoliczności wskazać

— zaznaczył mec. Gomoła. Przekazał też, że obrona będzie chciała wyłączenia z postępowania prok. Piotra Woźniaka z obawy o brak jego bezstronności.

tkwl

