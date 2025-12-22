Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa być może zdecyduje dziś o ewentualnym areszcie dla byłego ministra sprawiedliwości, posła PiS Zbigniewa Ziobry. Na razie jednak obrońcy Zbigniewa Ziobry - mec. Bartosz Lewandowski i mec. Adam Gomoła - przedstawili sądowi nowe materiały, będące korzystne dla ich klienta. Wobec tego sąd zarządził przerwę, by się z nimi zapoznać.
Obrona zgłosiła wniosek i odroczenie posiedzenia w dniu dzisiejszym, z którymi to wnioskami teraz sąd będzie rozstrzygał
— przekazał po wyjściu z posiedzenia sądu prokurator Piotr Woźniak.
Na chwilę obecną wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania podnosi argumentację przewidzianą w procedurze karnej. Jest to kwestia obawy matactwa procesowego, jest kwestia obawy ukrycia się przed organami ścigania i przez to uniemożliwienia przeprowadzenia postępowania przygotowawczego
— zaznaczył Woźniak. To argumentacja wyjątkowo absurdalna, ponieważ cała sprawa Funduszu Sprawiedliwości podjęta została przez prokuraturę już dawno temu, a Zbigniew Ziobro od dawna jest na wolności, obecnie zresztą poza granicami Polski, co jest powszechnie wiadome.
Stanowisko obrońców
Tymczasem obrońcy posła Ziobry - mec. Bartosz Lewandowski i mec. Adam Gomoła - przedstawili sądowi nowe materiały w sprawie - materiały niejawne - których wcześniej nie pokazywała prokuratura.
Wiemy, że są materiały jednoznacznie korzystne, które nie zostały przez prokuraturę przedłożone, stąd sąd powinien przynajmniej w tym zakresie wziąć pod uwagę dowody, które są na korzyść osoby podsądnej. Jeśli prokurator nie przedkłada tych materiałów, to trudno, by sąd się z nimi zapoznał
— mówił mec. Bartosz Lewandowski.
Mec. Adam Gomoła uściślił, że są to materiały niejawne.
Najprawdopodobniej sąd z tymi materiałami nie miał styczności
— podkreślił prawnik.
Jeżeli sąd uzna, że w tych materiałach są okoliczności korzystne dla naszego klienta, to nawet, jeśli one nie są ujawnione we wniosku o areszt, to sąd powinien w protokole posiedzenia na te okoliczności wskazać
— zaznaczył mec. Gomoła. Przekazał też, że obrona będzie chciała wyłączenia z postępowania prok. Piotra Woźniaka z obawy o brak jego bezstronności.
tkwl
