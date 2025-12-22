Obecna koalicja rządząca za jeden z głównych celów swojej działalności obrała sobie przeprowadzenie zemsty na poprzednikach politycznych, co sami nazywają rozliczeniami. Okazuje się jednak, że z prób umieszczenia na siłę polityków PiS w więzieniach na razie totalnie nic nie wychodzi. „Jeśli proces rozliczeń będzie się tak ślimaczył, jak się ślimaczy, to koalicja 15 października te wybory przerżnie. Nowy - stary prokurator Zbigniew Ziobro wszystkie wnioski prokuratury skierowane czy to do Sejmu, czy to do sądu zwyczajnie uchyli” - ostrzegał Marek Sawicki, poseł PSL, tym samym niejako wystawiając krytyczną ocenę nie tylko Adamowi Bodnarowi, ale i Waldemarowi Żurkowi.
Ten proces de facto się nie zaczął. Gdzie są akty oskarżenia?
— pytał Marek Sawicki, pytając o rozliczenia. A co, jeśli po decyzji sądu uda się wydać list gończy za Zbigniewem Ziobrą?
Nie ma to wielkiego znaczenia
— stwierdził polityk PSL.
Jesteśmy ponad 2 lata po wyborach do parlamentu. Zbigniew Ziobro po 2 latach doczekał się uchylenia immunitetu i zgody na zatrzymanie. Zostaje niecałe 1,5 roku na rozliczenie tego procesu
— podkreślił Sawicki.
Parę wniosków, parę aktów oskarżenia, parę immunitetów. Gdzie są akty oskarżenia w sądzie wokół najważniejszych spraw? Przecież mówimy tyle czasu o kwestiach związanych z respiratorami. Mówimy tyle o sprawach związanych z Funduszem Sprawiedliwości. Poza Romanowskim kto jeszcze ma akty oskarżenia? Jaki sąd, przynajmniej w pierwszej instancji, wydał orzeczenie?
— punktował obecny resort sprawiedliwości poseł PSL.
Sawicki o zachowaniu europosłów KO: Niedopuszczalne
Marek Sawicki wypowiadał się też w sprawie ewentualnego podpisania przez Unię Europejską umowy z krajami bloku Mercosur, czemu stanowczo sprzeciwiają się m.in. polscy rolnicy. Sawicki odniósł się do głosowania dotyczącego wzmocnionych klauzul ochronnych dla rolnictwa UE.
Przede wszystkim ważne głosowanie to odbyło się w ubiegłym tygodniu w Parlamencie Europejskim i to, co mnie zdumiewa, to nie tylko europosłowie Konfederacji i PiS-u głosowali przeciw tym klauzulom, ale także niektórzy europosłowie Europejskiej Partii Ludowej z Koalicji Obywatelskiej, to jest rzecz niedopuszczalna i uważam, że w ramach koalicji powinna być wyjaśniona
— powiedział Sawicki.
Zdumiewa, że część europosłów Koalicji Obywatelskiej niestety głosowała przeciwko tym poprawkom posła Hetmana, które zdecydowanie poprawiały warunki gwarancji dla rolników europejskich. To jest dla mnie rzecz niezrozumiała i tak, jak powiedziałem, ona wymaga wyjaśnienia wewnątrzkoalicyjnego
— dodał.
„Nie jesteśmy pępkiem świata”
Sawicki w gorzki sposób wypowiadał się też o… polskich rolnikach.
Trzeba również wytłumaczyć rolnikom, że nie jesteśmy pępkiem świata, że jest nas w Polsce już mniej, jak 10 proc., jeśli chodzi o mieszkańców wsi i że musimy się liczyć z tym, że interesy innych środowisk gospodarczych będą coraz bardziej reprezentowane, coraz lepiej reprezentowane
— ocenił polityk PSL.
Jeśli wieś głosuje na przedstawicieli innych środowisk, innych, że tak powiem, oczekiwań i w sferze gospodarczej i w sferze obyczajowej, to niech się potem nie dziwi, że są takie rozwiązania, jakie są
— stwierdził.
tkwl/RMF FM
