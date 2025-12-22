Polacy wypowiedzieli się ws. polexitu. Według najnowszego sondażu United Surveys by IBRIS dla Wirtualnej Polski 24,7 proc. respondentów twierdzi, że Polska powinna opuścić Unię Europejską. Z kolei 65,7 proc. Polaków chce, żebyśmy dalej znajdowali się w ramach unijnych struktur.
W badaniu, którego wyniki opublikowała w poniedziałek WP zadano pytanie, czy Polska powinna w najbliższym czasie rozpocząć procedurę wyjścia z Unii Europejskiej. 48,6 proc. ankietowanych odpowiedziało „zdecydowanie nie”, a kolejne 17,1 proc. „raczej nie”. Łącznie to 65,7 proc. przeciwników Polexitu.
Odpowiedź „raczej tak” wybrało 13,1 proc., a „zdecydowanie tak” 11,6 proc. W sumie to 24,7 proc. popierających taki pomysł.
9,6 proc. badanych wskazało odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć”.
United Surveys by IBRiS w badaniu preferencji politycznych pytał ankietowanych o wybór z wyborów parlamentarnych w 2023 roku.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Brytyjski polityk rosyjskim agentem. Tusk już mąci ws. Polexitu. Kowalski: Nikt bardziej niż ty nie przysłużył się Putinowi w Polsce od 1989 r. Milcz!
W omówieniu wyników badania podano, że elektorat Prawa i Sprawiedliwości jest najbardziej eurosceptyczną grupą w tym badaniu, wyprzedzając pod tym względem nawet wyborców Konfederacji. Łącznie 47 proc. wyborców PiS chce Polexitu, przy czym aż 29 proc. odpowiada „zdecydowanie tak”. Co trzeci wyborca PiS (33 proc.) jest zdecydowanym przeciwnikiem opuszczenia Unii.
Konfederacja zajęła drugie miejsce pod względem poparcia dla wyjścia z UE (łącznie 41 proc.). Wyborcy tej partii rzadziej niż wyborcy PiS wybierali odpowiedź „zdecydowanie tak” (19 proc.) i najrzadziej ze wszystkich grup kategorycznie odrzucali Polexit (8 proc. wskazań „zdecydowanie nie”).
Euroentuzjaści przeciwko polexitowi
Wyborcy KO, Nowej Lewicy i Trzeciej Drogi to - jak ocenia WP w oparciu o wyniki badania - unijny monolit. Sprzeciw wobec wyjścia z UE deklaruje tu odpowiednio 83 proc., 88 proc. i znów 83 proc. badanych. W elektoratach KO i Lewicy odsetek osób „zdecydowanie” popierających wyjście wynosi 0 proc.
WP zaznacza, że analiza wiekowa obala mit, że to najstarsi są najbardziej eurosceptyczni. W rzeczywistości największy dystans do Unii Europejskiej mają ludzie w wieku produkcyjnym, którzy najmocniej odczuwają realia rynku pracy i koszty życia.
Pokolenie euroentuzjastów to osoby w wieku od 18 do 29 lat. Najmłodsi wyborcy są najsilniejszą twierdzą UE w Polsce. Aż 61 proc. osób z grupy 18-29 lat „zdecydowanie” sprzeciwia się wyjściu z Unii. Łączny odsetek zwolenników Polexitu w tej grupie to 13 proc. To pokolenie, które nie zna Polski poza Unią Europejską. Pokolenie sceptyków to osoby od 30 do 49 lat. To najbardziej eurosceptyczna grupa w Polsce. Łącznie 38 proc. osób w tym wieku popiera wyjście z UE (17 proc. zdecydowanie, 21 proc. raczej). Jednocześnie mają najniższy wskaźnik zdecydowanego sprzeciwu wobec Polexitu (36 proc.).
Badanie zostało wykonane przez United Surveys by IBRIS dla Wirtualnej Polski, od 5 do 8 grudnia br., metodą CATI&CAWI na grupie tysiąca osób.
CZYTAJ TAKŻE: Partia nowa, ale frazesy stare jak świat… Wadim Tyszkiewicz zakłada nowe ugrupowanie. Zaczął od straszenia PiS-em i Polexitem
Adam Bąkowski/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/748858-polacy-ws-polexitu-najnowszy-sondaz-nie-zostawia-zludzen
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.