Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa rozpatruje dziś wniosek nielegalnie przejętej przez rząd Tuska Prokuratury Krajowej ws. areztowania Zbigniewa Ziobry, byłego ministra sprawiedliwości. „Posiedzenie będzie dotyczyć kwestii tymczasowego aresztowania, celem wdrożenia poszukiwań go listem gończym. Jeżeli będzie taka potrzeba, to również Europejskim Nakazem Aresztowania, ale to dalszy element” - powiedział podczas konferencji przed posiedzeniem prok. Piotr Woźniak z neo-PK. Obrońcy Zbigniewa Ziobry złożyli wniosek o odroczenie rozstrzygnięcia, natomiast sąd zarządził przerwę.
Postępowanie prowadzi zespół śledczy nr 2 Prokuratury Krajowej nielegalnie przejętej przez rząd Donalda Tuska. Dotyczy ono m.in. rzekomego ustawiania konkursów na wielomilionowe dotacje z Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura Żurka domaga się trzymiesięcznego aresztu dla byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.
Sprawą ma zająć się sędzia Agnieszka Prokopowicz.
Wnioski o odroczenie
Na razie nie ma uzasadnienia, czy posiedzenie będzie odroczone w dniu dzisiejszym, natomiast obrona złożyła wnioski o odroczenie, które sąd będzie teraz rozpatrywał
— poinformował prokurator Piotr Woźniak po godzinie 10:30. Jak dodał, sąd zarządził przerwę. Nie sprecyzowano jednak, jak długo ma ona trwać.
Mecenas Bartosz Lewandowski, jeden z obrońców Zbigniewa Ziobry, zwrócił uwagę, że prokuratura nie przedłożyła dowodów, które są korzystne dla podsądnego.
Z racji tego, że pan mecenas i ja jesteśmy obrońcami także innych podejrzanych, wiemy o tym, że są materiały jednoznacznie korzystne w tej czy innej sprawie. Sąd ma obowiązek kodeksowy, aby brać pod uwagę także okoliczności i dowody, które są na korzyść osoby podsądnej. Jeśli prokurator ich nie przedkłada, trudno o możliwość, żeby sąd się z nimi zapoznał
— wskazał.
Neo-PK: Nie wiemy dziś, gdzie przebywa Zbigniew Ziobro
Posiedzenie będzie dotyczyć kwestii tymczasowego aresztowania, celem wdrożenia poszukiwań go listem gończym. Jeżeli będzie taka potrzeba, to również Europejskim Nakazem Aresztowania, ale to dalszy element
— podkreślił w rozmowie z dziennikarzami przed posiedzeniem Piotr Woźniak z neo-Prokuratury Krajowej.
Pytany, dlaczego neo-PK uważa, że zachodzi konieczność aresztowania polityka opozycji, odparł:
Ogólna przesłanka do stosowania tymczasowego aresztowania w sprawie spełniona, zagrożenie surową karą, ponadto obawa matactwa procesowego oraz ukrycia się, która się ziściła.
Nie jest to obawa, a fakt. Podejrzany ukrywa się przed organami ścigania. Kodeks postępowania karnego nakazuje skierować wniosek o tymczasowe aresztowanie i wdrożenie poszukiwań
— dodał Woźniak.
Dziennikarze pytali, czy śledczy wiedzą, gdzie przebywa obecnie Zbigniew Ziobro.
Na dzień dzisiejszy nie. Prokuratura prowadzi postępowanie na terenie Polski, a nie przez formę online. Nie na tym polega postępowanie przygotowawcze. Nie ma możliwości przeprowadzenia tego online. Prokurator musi ogłosić zarzuty
— powiedział przedstawiciel neo-PK.
Prokurator Woźniak potwierdził również, że neo-PK złoży wniosek o ponowne wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania Marcina Romanowskiego.
Lewandowski: Postanowienie sądu było druzgocące dla prokuratury
Przed posiedzeniem głos zabierali także pełnomocnicy Zbigniewa Ziobry: mec. Bartosz Lewandowski i mec. Adam Gomoła.
Sąd powinien pierwszy dowiedzieć się o szeregu okoliczności. Mamy szereg wniosków, pismo zostało w tej sprawie złożone. Druzgocące dla prokuratury postanowienie Sądu Okręgowego z piątku wskazujące na polityczne naciski w śledztwie. Kwestie, które dotycząc naruszenia praw i wolności Marcina Romanowskiego. Mówimy cały czas o tym samym śledztwie
– podkreślił Lewandowski.
Tak jak powiedział pan mecenas, chcielibyśmy z naszymi argumentami zapoznać sąd. Dopiero później ewentualnie z państwem
— dodał Gomoła .
Pytany o obecne miejsce pobytu Zbigniewa Ziobry, mec. Lewandowski odpowiedział:
Prokurator pewnych rzeczy nie chce ujawniać, ale to, gdzie jest nasz klient jest objęte tajemnicą. Sąd musi dowiedzieć się pierwszy, nie opinia publiczna.
Gomoła: Przypomnimy to sądowi
Przed rozpoczęciem posiedzenia aresztowego mec. Adam Gomoła zamieścił na portalu X wpis następującej treści:
Nikczemną i nie liczącą z powagą urzędu Prokuratora Generalnego jest nie tylko - jak słusznie wskazał Sąd Okręgowy- wypowiedź o możliwości sprowadzenia Zbigniewa Ziobry w bagażniku, ale także ta, porównująca go do Ala Capone i sugerująca korupcję jako modus operandi jego działań. Przypomnimy to dziś sądowi.
Do tej pory Ziobro nie zadeklarował jednoznacznie, ani że wystąpi o azyl polityczny na Węgrzech, ani że wróci do Polski. Na początku grudnia zadeklarował, że stawi się w kraju w ciągu kilku godzin, jeśli zostanie przywrócony losowy przydział spraw sędziom, zostaną przywróceni nielegalnie odwołani prezesi sądów oraz legalna władza w prokuraturze, w tym legalny prokurator krajowy.
Adam Bąkowski/Joanna Jaszczuk
