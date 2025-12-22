Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun zapowiedział, że w spółkach skarbu państwa powołani zostaną specjalni pełnomocnicy ds. rozliczeń Zjednoczonej Prawicy. Kontrolerzy nie będą zajmować się bieżącymi zadaniami.
W dzisiejszej rozmowie w radiu RMF FM, Balczun pytany był, czy w spółkach Skarbu Państwa będą specjalne osoby wyznaczone do spraw związanych z rozliczeniami poprzedniej władzy.
Będą osoby wyznaczone w spółkach, których zadaniem jest skoncentrowanie się na tej sferze i nie zajmowanie się działalnością bieżącą
— odpowiedział minister.
Podkreślił, że wynika to z jego obserwacji związanych z funkcjonowaniem spółek i zarządów. Jak tłumaczył, najczęściej sprawy audytów powierzane były departamentom prawnym, audytów i kontroli, które są też angażowane w bieżącą prace.
To są komórki, które mają bardzo dużo bieżących zadań. Chodzi o to, żeby je odciążyć
— zaznaczył Balczun.
Ocenił, że osoby te nie będą „politycznymi oficerami”, ale specjalistami, których zadaniem będzie „występowanie z większą aktywnością w imieniu strony pokrzywdzonej”.
Jeżeli spółki składały doniesienia do prokuratury w wyniku przeprowadzonych audytów, automatycznie stają się stroną pokrzywdzoną, która ma prawo brać udział w czynnościach, ma prawo dosyłać materiały itd.
— wyjaśnił szef resortu aktywów.
Stwierdził, że powołanie takich pełnomocników ma na celu „usprawnienie procesów”. Pytany, w jakich spółkach pojawią się takie osoby odparł, że „przede wszystkim mówimy o tych spółkach strategicznych”.
Mówimy o tych największych naszych czempionach. No przecież kwestia czy Orlenu, czy PZU, które są cały czas na wokandzie, są przedmiotem wielu materiałów, artykułów w mediach. To jest nasza codzienność od kilku lat
— powiedział minister.
Balczun poinformował też, że resort przygląda się osobom w zarządach spółek, zwłaszcza tym, których kompetencje są podważane.
Przeglądamy wszystkie rady nadzorcze
— podkreślił.
Zapowiedział, że resort ma zamiar przeprowadzić macierz kompetencji w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Ma to zobrazować umiejętności tych osób i pomóc w dokonaniu „ewentualnych korekt”. Pytany, czy będą „korekty” polegające na zwalnianiu osób, a nie ich zatrudnianiu, Balczun odparł, że „tak”.
Balczun przedstawił również prognozę dotyczącą dywidendy za 2025 r., którą spółki Skarbu Państwa wpłacą do budżetu.
Jest to na pewno mniej niż 10 mld (zł) (…) prognozy są takie, że to będzie pewnie w okolicach 9-10 mld zł, jeżeli się nie pomyliłem
— podał minister.
xyz/PAP
