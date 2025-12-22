„Dziś wraz z Przewodniczącym Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości Mariuszem Błaszczakiem, składam zawiadomienie o przestępstwie popełnionym przez ministra Waldemara Żurka, który jako funkcjonariusz publiczny w sposób rażący nie dopełnił obowiązków, czym działał na szkodę interesu publicznego i prywatnego, a dodatkowo korzyści z tego tytułu uzyskała zewnętrzna firma” - poinformował na platformie X Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości i prokurator generalny.
Zawiadomienie dotyczy sytuacji związanej z Funduszem Sprawiedliwości. Kilka dni temu Michał Janczur w tekście opublikowanym przez Wirtualną Polską poinformował, że „sieć ośrodków udzielających pomocy poszkodowanym przestępstwem przestanie działać pierwszego stycznia”. Wyjaśnił on, że „poszkodowani w wypadkach zostaną bez rehabilitacji, dotknięci przemocą domową bez prawnika, bonów na leki i żywność, a dzieci wykorzystane seksualnie bez wsparcia psychologa”. Powodem tej sytuacji jest to, że resort sprawiedliwości nie zdążył rozstrzygnąć w terminie konkursu z Funduszu Sprawiedliwości.
CZYTAJ WIĘCEJ: TYLKO U NAS. Decyzyjny paraliż w resorcie Żurka ws. Funduszu Sprawiedliwości. Wąsik: Ludzie nie chcą brać odpowiedzialności
Dzisiaj były minister sprawiedliwości poinformował, że wraz Mariuszem Błaszczakiem składa zawiadomienie o przestępstwie popełnionym przez ministra Waldemara Żurka, który w sprawie Funduszu Sprawiedliwości „nie dopełnił obowiązków”.
Obowiązujący Kodeks karny w art. 231 § 2 przewiduje za takie przestępstwo karę pozbawienia wolności do lat 10
— poinformował na platformie X.
W dalszej części wpisu Ziobro zwrócił uwagę, że „umowy z Funduszem Sprawiedliwości były dotychczas zawierane na bieżąco, w cyklu trzyletnim”.
Od szeregu lat Fundusz Sprawiedliwości finansuje działanie ogólnopolskiej sieci ponad 300 ośrodków pomocy ofiarom przestępstw. Placówki prowadzone przez fundacje i organizacje pozarządowe przez ostatnie lata udzieliły pomocy setkom tysięcy potrzebujących. Umowy z Funduszem Sprawiedliwości były dotychczas zawierane na bieżąco, w cyklu trzyletnim. Tymczasem Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zaniechał przeprowadzenia w terminie kolejnych konkursów dla podmiotów udzielających takiej pomocy
— podkreślił.
Świadomie, przez wiele miesięcy, nie ogłaszał kolejnego konkursu, mimo że wiedział, iż doprowadzi to do załamania systemu pomocy osobom pokrzywdzonym w całym kraju. Postępował tak mimo że na koncie Funduszu Sprawiedliwości zgromadzono grubo ponad 400 milionów złotych. Środki te pozostają niewykorzystane mimo olbrzymich potrzeb
— poinformował Ziobro.
W poście były minister odniósł się również do kompromitującej dla ministerstwa sprawiedliwości sprawy związanej z wynajęciem prywatnej firmy do rozpatrywania wniosków złożonych do Funduszu Sprawiedliwości.
Ponadto w ostatniej chwili zlecił prywatnej firmie przeprowadzenie merytorycznej oceny wniosków konkursowych złożonych do Funduszu Sprawiedliwości. Koszt tej usługi wyniósł prawie milion złotych. Stało się to mimo że ocena wniosków należy do podstawowych obowiązków urzędników ministerstwa odpowiedzialnych za Fundusz. Tym samym wyrządził Skarbowi Państwa szkodę znacznych rozmiarów.
Działania ministra Waldemara Żurka mogą okazać się tragiczne dla wielu ofiar przestępstw. W każdej demokracji, w każdym praworządnym państwie, osoby odpowiedzialne za takie zaniechania ponoszą surowe konsekwencje. Waldemar Żurek również musi je ponieść
— zaznaczył Ziobro.
X/wPolityce.pl/Oprac. Kamil Kwiatej
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/748851-ziobro-i-blaszczak-skladaja-zawiadomienie-ws-zurka-i-fs
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.