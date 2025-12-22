„Ani opłatka, ani kolęd nie było. Ktoś Panu sprzedał fałszywą narrację” - napisał na platformie X Jacek Sasin, poseł Prawa i Sprawiedliwości, odpowiadając na doniesienia Onetu o tym, że polityk zorganizował „trzecią Wigilię”, na której miał „wbijać szpile Mateuszowi Morawieckiemu”.
Od końca listopada politycy PiS przyznają nieoficjalnie, że wewnątrz partii pojawił się konflikt między zwolennikami Mateusza Morawieckiego a grupą jego przeciwników, skupioną m.in. wokół Przemysława Czarnka, Jacka Sasina, Tobiasza Bocheńskiego i Patryka Jakiego, zwaną „maślarzami” czy frakcją b. szefa MS Zbigniewa Ziobry. Według źródła PAP to m.in. w tej sprawie zebrało się w ostatni piątek kierownictwo PiS, które miało zdyscyplinować polityków.
CZYTAJ WIĘCEJ: Bochenek: W imieniu kierownictwa apeluję do członków PiS o zaniechanie publicznych wpisów nt. partii. To szkodzi naszemu obozowi
W związku z konfliktem odbyć się miały również dwie, a teraz jak podaje Onet, nawet trzy oddzielne Wigilie posłów PiS. Pierwsza Wigilia, to ta oficjalna z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim, druga zaś miała być zorganizowana przez Mateusza Morawieckiego, a trzecia, jak podają Jacek Gądek i Dominika Długosz w audycji „Stan wyjątkowy”, przez Sasina.
W PiS były nie dwie, ale aż trzy „wigilie”. Tą trzecią, owianą tajemnicą, organizował Jacek Sasin. Przyszło 30-35 posłów.
Sasin wbijał na niej szpile Mateuszowi Morawieckiemu. Wśród kolęd wybrzmiało przekonanie, że „Morawka” w przyszłym roku odejdzie z PiS. Złośliwi mówią, że zamiast konsumowania, było „rzyg…” na byłego premiera
— napisał dziennikarz Jacek Gądek.
Do tych doniesień odniósł się na platformie X poseł PiS.
„Słuchacze pytają: – Czy to prawda, że w Moskwie, na Placu Czerwonym, rozdają samochody?Radio Erewań odpowiada: – W zasadzie tak, ale nie w Moskwie, tylko w Leningradzie. Nie na Placu Czerwonym, tylko w okolicach Dworca Warszawskiego. Nie samochody, tylko rowery. I nie rozdają, tylko kradną”.
Tak to jest z opowiadaniem o Wigilii, która była w rzeczywistości posiedzeniem zespołu programowego PiS powołanego przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego. I jeszcze jedno. Ani opłatka, ani kolęd nie było. Ktoś Panu sprzedał fałszywą narrację
— wyjaśnił Sasin.
