Decyzja Sądu Okręgowego w Warszawie dotycząca uchylenia Europejskiego Nakazu Aresztowania posła Marcina Romanowskiego, ewidentnie rozwścieczyła jego przeciwników politycznych. I tak Tomasz Lis nie wytrzymał ciśnienia i pod jednym z wpisów posła napisał, że ten i tak „wyląduje na ławie oskarżonych”. Dodatkowo były redaktor naczelny tygodnia „Newsweek” nazwał posła „złodziejem”. I tutaj zaczynają się potencjalne problemy Lisa…
Romanowski zamieścił na swoim profilu na platformie X fragmenty z uzasadnienia decyzji sądu o uchyleniu Europejskiego Nakazu Aresztowania wobec niego.
Z prawomocnego postanowienia sądu uchylającego ENA o działaniach szajki 13 grudnia w sprawie Funduszu Sprawiedliwości: prześladowanie opozycji z niskich pobudek (w szczególności takich jak zemsta) i próby włączania w te prześladowania wymiaru sprawiedliwości. Bezprawie Tuska w pigułce
— napisał Romanowski.
Pod tym wpisem znalazł się komentarz Tomasza Lisa.
I tak jeszcze tu wylądujesz na ławie oskarżonych, złodzieju
— napisał Lis.
Wpis ten nie pozostał bez odpowiedzi Romanowskiego, który słowa Lisa nazwał „chamskim komentarzem zawierającym kłamliwe informacje” naruszające jego dobra osobiste.
Chamski komentarz zawiera kłamliwe informacje, naruszające moje dobra osobiste, a także wypełniające znamiona czynów zabronionych, w szczególności z art. 212 kk (zniesławienie). W taki sposób należy bowiem zakwalifikować powielanie fałszywych twierdzeń, z których wynika jakobym miał popełnić przestępstwo, w szczególności sobie przywłaszczyć lub „ukraść” jakieś środki publiczne, określanie mnie „złodziejem” czy też że na moim koncie zostały znalezione wielkie sumy pieniędzy rzekomo „ukradzione” z Funduszu Sprawiedliwości i zabezpieczone przez prokuraturę
— czytamy.
Jest to oczywiste kłamstwo, a nieprawdziwość tego stwierdzenia wynika nie tylko z ocen wyrażonych przez Interpol czy prawomocne postanowienia SO w Warszawie z 18 grudnia 2025 roku druzgocące dla działań nielegalnej prokuratury, ale również z bardzo prostego faktu, że nawet bezprawnie przejęta prokuratura w politycznym śledztwie nie zarzuca mi przywłaszczenia sobie czegokolwiek. Naruszające moje dobra osobiste kłamstwa opierają się również na powielanych nieprawdziwych informacjach, jakoby na moim koncie „znaleziono” ponad 114 mln. zł środków pochodzących z nielegalnych źródeł. W rzeczywistości „znaleziono” 7 tys. zł, natomiast zabezpieczenie dokonane przez prokuraturę polega na uprawnieniu do zajęcia jakichkolwiek przyszłych wpływów na poczet rzekomych „szkód”, które miały być przeze mnie zdaniem prokuratury wyrządzone.
Owe rzekome „szkody” to wartość wszystkich środków przeznaczonych na realizację projektów, których legalność prokuratura kwestionuje. Bezzasadnie: wielokrotnie podkreślałem, że jako dysponent Funduszu miałem prawo (i obowiązek) przeznaczać środki na projekty zgodne z kierunkami polityki ministerstwa, a wszystkie moje działania pozostawały w granicach prawa – regulującego zasady przyznawania dotacji w sposób odmienny od prawa zamówień publicznych. Wszystkie kwestionowane projekty zostały oczywiście zrealizowane, tak jak np. ośrodek Fundacji Profeto ks. Michała, który został zgodnie z harmonogramem zbudowany. I który aktualnie nie służy pokrzywdzonym i niszczeje ze względu na działania nielegalnej prokuratury.
Na marginesie mogę dodać, że jedyną korzyścią - „osobistą” -, którą „w chwili szczerości” zarzucił mi prokurator, to satysfakcja, którą jako konserwatysta i katolik (co stwierdził na podstawie faktu mojej przynależności do Prałatury Opus Dei) odczuwałem w związku z finansowaniem projektów o charakterze chrześcijańskim i konserwatywnym. Rzeczywiście, klubów dla swingersów, promocji gender i transgender nie finansowaliśmy, co poczytuję sobie jako podstawę do satysfakcji
— czytamy.
W dalszej części swojego wpisu Romanowski kieruje do Lisa żądanie zamieszczenia w mediach społecznościowych przeprosin, a także wpłaty „na rzecz wybranej ochotniczej straży pożarnej z terenu wschodniej części województwa lubelskiego”.
Tymczasem żądam umieszczenia przeprosin i sprostowania poprzez przypięcie na Pana profilu na okres 30 dni, bez dodawania jakichkolwiek innych informacji czy komentarzy, w sposób widoczny, oświadczenia następującej treści:
„Przepraszam Pana Marcina Romanowskiego, posła na Sejm i byłego wiceministra sprawiedliwości, za fałszywe pomówienie go o przywłaszczenie sobie środków z Funduszu Sprawiedliwości. W rzeczywistości nic takiego nie miało miejsca, a nawet nielegalnie przejęta i prowadząca motywowane politycznym atakiem śledztwo prokuratura nie stawia Panu Marcinowi Romanowskiemu zarzutów przywłaszczenia sobie jakichkolwiek wartości majątkowych. Moje działania miały na celu w sposób fałszywy przedstawić rzeczywistą działalność Funduszu Sprawiedliwości, za co przepraszam również inne osoby prześladowane w związku z tą sprawą.”
Żądam również zaprzestania dalszych naruszeń oraz wpłacenia kwoty 5000 zł (lub większej) na rzecz wybranej ochotniczej straży pożarnej z terenu wschodniej części województwa lubelskiego, tj. powiatów: biłgorajskiego, zamojskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego, krasnostawskiego, chełmskiego, włodawskiego, parczewskiego, radzyńskiego lub bialskiego.
W celu potwierdzenia wykonania ww. działań, proszę o przesłanie w ciągu 14 dniu od odczytania tej wiadomości potwierdzenia przelewu oraz linku do wpisu na Pana profilu na adres mojego biura poselskiego. W przypadku braku podjęcia żądanego zachowania, zostaną przeciwko Panu podjęte kroki prawne
— kończy Romanowski.
