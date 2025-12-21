18 lat temu SN uchronił od odpowiedzialności sędziów skazujących w stanie wojennym. Bogucki: Bezmiar niesprawiedliwości

18 lat temu Sąd Najwyższy wydał uchwałę, w której uchronił od odpowiedzialności sędziów skazujących opozycjonistów w stanie wojennym / autor: Fratria
18 lat temu Sąd Najwyższy wydał uchwałę, w której uchronił od odpowiedzialności sędziów skazujących opozycjonistów w stanie wojennym / autor: Fratria

Mecenas Maciej Krzyżanowski przypomniał haniebny wyrok Sądu Najwyższego sprzed 18 lat. „Zamiast wymiaru sprawiedliwości - bezmiar niesprawiedliwości, będący konsekwencją braku lustracji i realnych rozliczeń oraz zakonserwowania postkomuny w wielu wymiarach życia państwowego” - wskazał Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta RP.

18 lat temu Sąd Najwyższy wydał haniebną uchwałę, która uchroniła od odpowiedzialności sędziów skazujących opozycjonistów na więzienie w stanie wojennym. 7 sędziów SN uznało, że zasada lex retro non agit ich nie wiązała, a stosowanie antydatowanego dekretu to wzór praworządności!

— napisał mecenas Maciej Krzyżanowski.

Bezmiar niesprawiedliwości

Na wpis ten zareagował Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta RP.

Zamiast wymiaru sprawiedliwości - bezmiar niesprawiedliwości, będący konsekwencją braku lustracji i realnych rozliczeń oraz zakonserwowania postkomuny w wielu wymiarach życia państwowego

— podkreślił.

Większość składu, która wydała ten haniebny wyrok, wciąż orzeka w Sądzie Najwyższym.

— wskazał natomiast Janusz Cieszyński, poseł PiS, były minister cyfryzacji.

To nie przeszłość nas dzieli, lecz brak odwagi”

Głos zabrał także sędzia Kamila Borszowska-Moszowska.

Szanowni Państwo, o tym nie wolno zapomnieć. Dobrze, że mecenas Krzyżanowski o tym przypomina, bo uchwała Sądu Najwyższego z 20 grudnia 2007 r. (I KZP 37/07) nie była sporem doktrynalnym ani neutralną wykładnią prawa, lecz świadomą decyzją systemową, która realnie zamknęła drogę do odpowiedzialności karnej sędziów uczestniczących w aparacie represji PRL

— zauważyła.

Przyjęta przez SN konstrukcja sprowadziła oczywiste bezprawie do rzekomego błędu interpretacyjnego i w praktyce zagwarantowała bezkarność nawet w przypadkach rażącego pogwałcenia prawa i elementarnych standardów procesu. Skutki ponosimy do dziś w postaci braku rozliczeń, ciągłości personalnej i mentalnej w sądach oraz utrwalenia przekonania, że toga chroni skuteczniej niż prawo

— dodała.

To nie przeszłość nas dzieli, lecz brak odwagi, by uczciwie nazwać ten moment jako fundament współczesnej bezkarności i zaniechanie, które położyło się cieniem na całej debacie o praworządności. Warto zapamiętać skład sądu

— podsumowała.

