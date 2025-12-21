Widzowie neo-TVP mogli zobaczyć skandaliczne zachowanie dziennikarki neo-TVP Kamili Biedrzyckiej, która najpierw próbowała w żenujący sposób bronić decyzji premiera Donalda Tuska, a na słowa krytyki zareagowała agresją. Dezinformowała, że doradcy prezydenta RP otrzymują wynagrodzenie za swoją pracę, a potem próbowała wyrzucić Błażeja Pobożego ze studia, bo ten reagował na kłamstwa.
Dziennikarka neo-TVP Kamila Biedrzycka próbowała bronić zgody premiera Donalda Tuska na kolejną unijną pożyczkę dla Ukrainy, próbując tłumaczyć, że pieniądze te pochodzą z „elastycznej rezerwy” i nie należą do portfela żadnego państwa członkowskiego.
Te „akrobacje” wywołały reakcję Błażeja Pobożego, doradcy prezydenta RP.
Będzie nagroda kwartalna pani redaktor
— zadrwił.
Słowa te wywołały burzliwą reakcję Biedrzyckiej i obecnych w studiu polityków koalicji 13 grudnia.
Panie ministrze proszę nie mierzyć wszystkich swoją miarą
— atakowała.
Kurskim mierzycie!
— krzyczała jedna z posłanek obecnych w studiu.
Może próbuje pan swoje standardy przełożyć na mnie, ale niedoczekanie
— kontynuowała Biedrzycka.
Następnie dziennikarka zaczęła krytykować rządy Prawa i Sprawiedliwość.
Teraz jest dyscyplina budżetowa po tym, co państwo wyprawiali
— mówiła, dalej próbując silić się na bycie „niezależną”.
Poboży nie odpuszczał, kiedy Biedrzycka próbowała zmienić temat.
Możemy pogadać o zatrudnieniu kolejnych 13 doradców z pieniędzy polskiego państwa
— atakowała prowadząca.
Pomyłka ws. doradców
Problem polega jednak na tym, że doradcy społeczni pracują bezpłatnie.
Niech pani to odwoła i nie dezinformuje
— wskazał doradca prezydenta RP.
Na te słowa dziennikarka straszyła swojego gościa, że go wyprosi ze studia.
Nie ma pani prawa mnie wyprosić ze studia
— zaznaczył Poboży.
Drwiny w sieci
Sytuację skomentował w mediach społecznościowych Krzysztof Stanowski, twórca Kanału Zero.
Ale ją aktywował
— zauważył.
Na wpis ten zareagował sam Błażej Poboży.
A najlepsze, że jeszcze sami to promują
— wskazał.
CZYTAJ TAKŻE:
— Kaleta: Sejm musi ratyfikować decyzję Tuska na szczycie UE ws. pożyczki dla Ukrainy. „Jeśli nie przedstawi takiej ustawy…”
— Co rzeczywiście postanowiono na szczycie ws. Ukrainy? Czy Zełenski może liczyć na zamrożone rosyjskie aktywa? Zobacz zapisy konkluzji
— Szczyt w Brukseli. 90 mld euro dla Ukrainy na kolejne dwa lata. Nie było zgody na wykorzystanie w tym celu zamrożonych rosyjskich aktywów
Adrian Siwek/neo-TVP/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/748827-dziennikarka-neo-tvp-chciala-wyrzucic-pobozego-ze-studia
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.