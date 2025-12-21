WIDEO

Awantura w neo-TVP. Dziennikarka dezinformowała, krzyczała i chciała wyrzuć Pobożego ze studia. Stanowski: "Ale ją aktywował"

Dziennikarka neo-TVP zaatakowała Błażeja Pobożego. / autor: prezydent.pl / X
Dziennikarka neo-TVP zaatakowała Błażeja Pobożego. / autor: prezydent.pl / X

Widzowie neo-TVP mogli zobaczyć skandaliczne zachowanie dziennikarki neo-TVP Kamili Biedrzyckiej, która najpierw próbowała w żenujący sposób bronić decyzji premiera Donalda Tuska, a na słowa krytyki zareagowała agresją. Dezinformowała, że doradcy prezydenta RP otrzymują wynagrodzenie za swoją pracę, a potem próbowała wyrzucić Błażeja Pobożego ze studia, bo ten reagował na kłamstwa.

Dziennikarka neo-TVP Kamila Biedrzycka próbowała bronić zgody premiera Donalda Tuska na kolejną unijną pożyczkę dla Ukrainy, próbując tłumaczyć, że pieniądze te pochodzą z „elastycznej rezerwy” i nie należą do portfela żadnego państwa członkowskiego.

Te „akrobacje” wywołały reakcję Błażeja Pobożego, doradcy prezydenta RP.

Będzie nagroda kwartalna pani redaktor

— zadrwił.

Słowa te wywołały burzliwą reakcję Biedrzyckiej i obecnych w studiu polityków koalicji 13 grudnia.

Panie ministrze proszę nie mierzyć wszystkich swoją miarą

— atakowała.

Kurskim mierzycie!

— krzyczała jedna z posłanek obecnych w studiu.

Może próbuje pan swoje standardy przełożyć na mnie, ale niedoczekanie

— kontynuowała Biedrzycka.

Następnie dziennikarka zaczęła krytykować rządy Prawa i Sprawiedliwość.

Teraz jest dyscyplina budżetowa po tym, co państwo wyprawiali

— mówiła, dalej próbując silić się na bycie „niezależną”.

Poboży nie odpuszczał, kiedy Biedrzycka próbowała zmienić temat.

Możemy pogadać o zatrudnieniu kolejnych 13 doradców z pieniędzy polskiego państwa

— atakowała prowadząca.

Pomyłka ws. doradców

Problem polega jednak na tym, że doradcy społeczni pracują bezpłatnie.

Niech pani to odwoła i nie dezinformuje

— wskazał doradca prezydenta RP.

Na te słowa dziennikarka straszyła swojego gościa, że go wyprosi ze studia.

Nie ma pani prawa mnie wyprosić ze studia

— zaznaczył Poboży.

Drwiny w sieci

Sytuację skomentował w mediach społecznościowych Krzysztof Stanowski, twórca Kanału Zero.

Ale ją aktywował

— zauważył.

Na wpis ten zareagował sam Błażej Poboży.

A najlepsze, że jeszcze sami to promują

— wskazał.

Adrian Siwek/neo-TVP/X

