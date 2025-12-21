KOMENTARZE

Donald Tusk "ćwiczy przed Wigilią" i znów usiłuje ocieplić swój wizerunek. Mocne reakcje w sieci! "Nie wierzę!"; "Obiecywać też każdy może"

Donald Tusk / autor: PAP/Wiktor Dąbkowski/X
Donald Tusk / autor: PAP/Wiktor Dąbkowski/X

Po kolejnej porażce na arenie międzynarodowej, do której doszło w Brukseli po szczycie Unii Europejskiej, premier-influencer Donald Tusk znów próbuje ocieplić swój wizerunek w mediach społecznościowych. W Internecie pojawiły się reakcje na zachowanie szefa rządu.

CZYTAJ WIĘCEJ: TYLKO U NAS. Mularczyk: Tusk chyba nie do końca zrozumiał, co się wydarzyło. Na tych szczytach to nie premierzy piszą konkluzje

Jak wskazał Donald Tusk w nagraniu, które opisał słowami, że „Grać też każdy może…”:

Dzieci prosiły, żebym nie śpiewał i żebym coś zagrał i żeby to nie było „Wśród nocnej ciszy”, to ćwiczę przed Wigilią.

Obiecywać też każdy może”

Wideo wywołało lawinę komentarzy i reakcji w mediach społecznościowych.

Nie wierzę! Boże… co to jest? Boże Narodzenie to nie jest pretekst do głupawki, pardon

— podkreśliła Marzena Paczuska, członek KRRiT.

Może jest pan wspaniałym dziadkiem i czas się temu poświęcić? Bo premierem jest pan najgorszym w historii

— zaznaczył Jan Kanthak, poseł PiS.

No cóż, patrząc po ostatniej Pana plątaninie w Brukseli i zadziwiającym wręcz pogubieniu nie dziwi, że wrócił Pan do nagrywania bezpiecznych (i infantylnych) filmików na TikToka. Wesołych Świąt Panie Premierze. I dużo szczęścia dla Polski

— napisał Adam Czarnecki z „Tak dla CPK”.

Obiecywać też każdy może. I też jest Pan tego doskonałym przykładem

— wskazał Konrad Berkowicz, poseł Konfederacji.

X/tt

