Po kolejnej porażce na arenie międzynarodowej, do której doszło w Brukseli po szczycie Unii Europejskiej, premier-influencer Donald Tusk znów próbuje ocieplić swój wizerunek w mediach społecznościowych. W Internecie pojawiły się reakcje na zachowanie szefa rządu.
Jak wskazał Donald Tusk w nagraniu, które opisał słowami, że „Grać też każdy może…”:
Dzieci prosiły, żebym nie śpiewał i żebym coś zagrał i żeby to nie było „Wśród nocnej ciszy”, to ćwiczę przed Wigilią.
„Obiecywać też każdy może”
Wideo wywołało lawinę komentarzy i reakcji w mediach społecznościowych.
Nie wierzę! Boże… co to jest? Boże Narodzenie to nie jest pretekst do głupawki, pardon
— podkreśliła Marzena Paczuska, członek KRRiT.
Może jest pan wspaniałym dziadkiem i czas się temu poświęcić? Bo premierem jest pan najgorszym w historii
— zaznaczył Jan Kanthak, poseł PiS.
No cóż, patrząc po ostatniej Pana plątaninie w Brukseli i zadziwiającym wręcz pogubieniu nie dziwi, że wrócił Pan do nagrywania bezpiecznych (i infantylnych) filmików na TikToka. Wesołych Świąt Panie Premierze. I dużo szczęścia dla Polski
— napisał Adam Czarnecki z „Tak dla CPK”.
Obiecywać też każdy może. I też jest Pan tego doskonałym przykładem
— wskazał Konrad Berkowicz, poseł Konfederacji.
X/tt
