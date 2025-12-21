„To się wzięło z potrzeby chwili, tego, co dzieje się w kraju. Prezydent jest szkalowany przez niektóre środowiska. W Sejmie padają z mównicy bardzo brzydkie słowa. Widzę, co się dzieje. Chciałyśmy przekazać prezydentowi wsparcie od matek Polek. Chodzi o to, żeby zohydzić prezydenta w opinii publicznej” - powiedziała Magdalena Sztendur, jedna z organizatorek wiecu poparcia kobieta dla prezydenta Nawrockiego, który odbył się przed Pałacem Prezydenckim na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie.
Czy hejt, jaki wylewa się na prezydenta Nawrockiego ze strony środowisk lewicowo-liberalnych jest bezprecedensowy?
Jak najbardziej, nie mieliśmy do czynienia z czymś takim. To świadczy też o wadze sytuacji, na szali stoi bardzo wiele kluczowych dla Polski kwestii. Pan prezydent stoi na straży bezpieczeństwa Polaków i wartości, o których mówił. Jest przeszkodą do wprowadzania szkodliwych ustaw i zmian. To jest bardzo ważna i poważna gra. Prezydent to nie człowiek, który tylko mówi. Jest człowiekiem czynu
— wyjaśniła organizator Kaja Jarosz.
„To jest piękna idea”
Na miejscu pojawił się również redaktor Telewizji wPolsce24 Tadeusz Płużański.
To jest piękna idea. Panie się umówiły i przyjechały z różnych miejsc Polski pod dowództwem Kai Jarosz. Trzeba wspierać parę prezydencką, ponieważ na to zasługuje. To nie jest tak, jak mówi propaganda lewacka, że PiS i Nawrocki szykują kobietom piekło, jest zupełnie odwrotnie
— powiedział.
Głosy wsparcia z wiecu
Obrażanie inwektywy to ostatnio codzienność. Niestety nawet w polskim Sejmie obrażają prezydenta ludzie mający znane nazwiska. Od których wydawałoby się powinniśmy więcej oczekiwać. Miejmy nadzieję, że przyjdzie zgoda narodowa, opamiętanie, że będziemy mogli wspólnie podjąć dialog. Polska jest tylko jedna. Dlatego wspierajmy prezydenta z całych sił. Niech widzi i słyszy nasze poparcie. Jakbyśmy wspierali jednocześnie z całej mocy Polskę
— powiedziała Sztendur.
Prezydent Karol Nawrocki stoi po stronie Polski i Polaków. Stoi po stronie historii, rodziny, tożsamości narodowej i przyszłości naszych dzieci. To właśnie dzięki takim ludziom jak Karol Nawrocki pamięć o Żołnierzach Wyklętych, o ofiarach komunizmu i o tych wszystkich, których chce się wymazać z historii Polski, nie zginie
— dodała jedna z uczestniczek wiecu.
Panie Prezydencie, pani Marto, zawsze będziemy z wami. Stoimy tutaj i zawsze będziemy za wami. Nawet jeżeli będzie się dziać coś złego, pamiętajcie, że te parę osób, które ma za sobą swoje, córki, wnuczki, matki, będą za wami. Tak jak pan prezydent zawsze mówi: „Przede wszystkim Polska, przede wszystkim Polacy”
— powiedziała Marzena Gmińska.
