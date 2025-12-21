Rośnie polski dług publiczny, a także liczba bezrobotnych. Do tego w sklepach panuje „świąteczna drożyzna”. Premier Donald Tusk niegdyś zapowiadał, że „już po 100 dniach ludzie będą mieli więcej, w sklepach będzie taniej i w każdym polskim domu będzie lepiej”. Mateusz Morawiecki, wiceprezes PiS, szef EKR i były premier zwrócił uwagę na fakt, że „rzeczywistość jest brutalnie inna”.
Jak wynika z raportu przygotowanego przez zespół aplikacji PanParagon, koszyk produktów żywnościowych, z których przyrządzane są wigilijne potrawy, podrożał w porównaniu do ubiegłego roku, np. cena karpi wzrosła o 22 proc.
Polacy ograniczają wydatki świąteczne!
Badanie „Finanse a Święta” zrealizowane przez firmę badawczą Maison&Partners na zlecenie ANG Odpowiedzialne Finanse pokazało, że 69 proc. Polaków ma zamiar ograniczyć wydatki świąteczne, najczęściej przez korzystanie z promocji, rezygnację z zakupu nowych ozdób i ubrań oraz samodzielne przygotowanie posiłków.
Ponadto z badania „Wydatki świąteczne Polaków 2025” zrealizowanego na zlecenie BIG InfoMonitor wynika, że przeciętny Polak przeznaczy na tegoroczne święta Bożego Narodzenia średnio 1122 zł - o jedną trzecią mniej niż w ubiegłym roku. Ankietowani deklarowali, że najwięcej wydadzą na prezenty - 447 zł oraz jedzenie - 413 zł.
„Rzeczywistość jest brutalnie inna”
Jak przypomniał Mateusz Morawiecki, Donald Tusk, zapowiadał, że „już po 100 dniach ludzie będą mieli więcej, w sklepach będzie taniej i w każdym polskim domu będzie lepiej, ma to gruntowne pokrycie w naszych kompetencjach i obliczeniach”.
Tymczasem - jak podkreślił były premier - „rzeczywistość jest brutalnie inna”.
Zamiast taniej - drożej w sklepach, zamiast ulgi - świąteczna drożyzna, zamiast „lepiej” - coraz wyższe rachunki przy wigilijnym stole
— napisał.
Czas na powrót do odpowiedzialnej polityki gospodarczej, która wspiera obywateli, a nie przerzuca na nich koszty błędnych decyzji - zgadzasz się?
— zapytał wiceprezes PiS.
PAP/X/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/748820-morawiecki-zamiast-ulgi-swiateczna-drozyzna
