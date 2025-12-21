Większość Polaków zgadza się z diagnozą prezydenta Karola Nawrockiego, że często nie czują się w relacjach z Ukrainą jak partnerzy. Takie zdanie w sondażu SW Research dla rp.pl wyraziło aż 59,8 procent respondentów.
Polska powinna wspierać Ukrainę, ale jednocześnie powinniśmy doprowadzić (…) do partnerskiego traktowania Polski przez Ukrainę
— powiedział prezydent Karol Nawrocki w wywiadzie dla Wirtualnej Polski przed wizytą prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.
„Konflikt trwa blisko cztery lata i mam wrażenie, że my — Polacy — często nie czujemy się w tej relacji jak partnerzy
— wskazał.
Wyniki badania
W sondażu pracowni SW Reserch dla rp.pl zapytano Polaków, czy zgadzają się z oceną prezydenta, że w relacjach z Ukrainą Polacy nie czują się często jak partnerzy.
Odpowiedzi „tak” udzieliło aż 59,8 procent respondentów. 25 procent badanych stwierdziło, że „nie”, a 15,2 proc. nie miało zdania w tej sprawie.
Z wypowiedzią prezydenta nieco częściej zgadzają się mężczyźni (63 proc.) niż kobiety (57 proc.). Z oceną Karola Nawrockiego zgadza się trzech na czterech badanych w wieku od 25 do 34 lat. Częściej niż pozostali takie zdanie podzielają badani posiadający wykształcenie zasadnicze zawodowe (70 proc.). Opinię prezydenta uważa za słuszną dwóch na trzech respondentów, których dochody przekraczają 7000 zł netto i taki sam odsetek badanych z miast o wielkości od 20 tys. do 99 tys. mieszkańców
— powiedziała dla rp.pl Justyna Sobczak, senior project manager w SW Research.
Adrian Siwek/Rp.pl
