TYLKO U NAS. Sprawa Funduszu Sprawiedliwości. Kałużny mocno: Tusk zrobił paraliż państwa. Jego działanie jest antypaństwowe

Donald Tusk / autor: PAP/Wiktor Dąbkowski
Donald Tusk / autor: PAP/Wiktor Dąbkowski

„To jest skandaliczna sytuacja. Zacznijmy od początku. Dwie urzędniczki trafiają do więzienia. W więzieniu, przypominam, za czasów pana Bodnara są torturowane, są łamane wszelkie prawa człowieka. Nie tylko prawo obowiązujące w Polsce, ale nawet szerzej prawa człowieka są łamane. I można by się zastanowić, dlaczego nikt teraz obecnie w Ministerstwie Sprawiedliwości nie chce zajmować się tymi konkursami. To jest podstawowe pytanie. Dlaczego? […] I jeszcze na domiar złego, ta firma zgłasza się do tej pani, która siedziała za to w więzieniu. Mnie ręce upadają, jak to państwo jest rozkładane. To jest skandaliczne, skandaliczne i jeszcze raz skandaliczne” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 poseł PiS Mariusz Kałużny.

CZYTAJ WIĘCEJ: Do pracy przy wnioskach do FS chcieli zatrudnić panią Karolinę? „Którą wcześniej trzymano w areszcie”; „Orwell do kwadratu”

