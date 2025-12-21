„To jest skandaliczna sytuacja. Zacznijmy od początku. Dwie urzędniczki trafiają do więzienia. W więzieniu, przypominam, za czasów pana Bodnara są torturowane, są łamane wszelkie prawa człowieka. Nie tylko prawo obowiązujące w Polsce, ale nawet szerzej prawa człowieka są łamane. I można by się zastanowić, dlaczego nikt teraz obecnie w Ministerstwie Sprawiedliwości nie chce zajmować się tymi konkursami. To jest podstawowe pytanie. Dlaczego? […] I jeszcze na domiar złego, ta firma zgłasza się do tej pani, która siedziała za to w więzieniu. Mnie ręce upadają, jak to państwo jest rozkładane. To jest skandaliczne, skandaliczne i jeszcze raz skandaliczne” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 poseł PiS Mariusz Kałużny.
