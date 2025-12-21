Podczas debaty w neo-TVP Michał Szczerba zarzucił Konfederacji prorosyjskość. Riposty doczekał się ze strony prezydenta Bełchatowa Patryka Marjana z Nowej Nadziei. Polityk Konfederacji odesłał europosła KO po leki do lekarza.
Konfederacja zorganizowała pikietę przed Sejmem związaną z przyjazdem z Wołodymyra Zełenskiego. Politycy prawicowej partii pojawili się przed parlamentem z transparentami „Zełenski! Oddaj nasze 100 milionów!”; „Nie jesteśmy sługami narodu ukraińskiego”; „Przede wszystkim polska” czy „Wołyń - pamiętamy”.
Marjan vs. Szczerba
Do ciekawej wymiany zdań doszło na antenie neo-TVP Info pomiędzy prezydentem Bełchatowa Patrykiem Marjanem z Konfederacji a Michałem Szczerbą z Koalicji Obywatelskiej.
Nie sposób nie skomentować tego, co zrobiła Konfederacja, co zrobił Sławomir Mentzen i całe to towarzystwo. wie pan co ja widziałem na tym transparencie? Jesteśmy sługami Moskwy. Tak, bo to była moskiewska rosyjska dezinformacja
— powiedział europoseł KO.
Riposta członka Nowej Nadziei była błyskawiczna.
Nie wziął pan leków, jeżeli widział pan takie napisy. Pan ma jakieś wizje, które nie miały związku z rzeczywistością, więc może warto udać się do lekarza. Może się uda panu zapisać
— odpowiedział.
