Europoseł PiS Michał Szczerba / autor: Fratria

Podczas debaty w neo-TVP Michał Szczerba zarzucił Konfederacji prorosyjskość. Riposty doczekał się ze strony prezydenta Bełchatowa Patryka Marjana z Nowej Nadziei. Polityk Konfederacji odesłał europosła KO po leki do lekarza.

Konfederacja zorganizowała pikietę przed Sejmem związaną z przyjazdem z Wołodymyra Zełenskiego. Politycy prawicowej partii pojawili się przed parlamentem z transparentami „Zełenski! Oddaj nasze 100 milionów!”; „Nie jesteśmy sługami narodu ukraińskiego”; „Przede wszystkim polska” czy „Wołyń - pamiętamy”.

Marjan vs. Szczerba

Do ciekawej wymiany zdań doszło na antenie neo-TVP Info pomiędzy prezydentem Bełchatowa Patrykiem Marjanem z Konfederacji a Michałem Szczerbą z Koalicji Obywatelskiej.

Nie sposób nie skomentować tego, co zrobiła Konfederacja, co zrobił Sławomir Mentzen i całe to towarzystwo. wie pan co ja widziałem na tym transparencie? Jesteśmy sługami Moskwy. Tak, bo to była moskiewska rosyjska dezinformacja

— powiedział europoseł KO.

Riposta członka Nowej Nadziei była błyskawiczna.

Nie wziął pan leków, jeżeli widział pan takie napisy. Pan ma jakieś wizje, które nie miały związku z rzeczywistością, więc może warto udać się do lekarza. Może się uda panu zapisać

— odpowiedział.

xyz/X

