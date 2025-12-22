Donald Tusk poinformował, że na Ukrainę trafi kolejne 90 mld euro w postaci pożyczki. Europoseł PiS Waldemar Buda postanowił wyliczyć, jaki koszt poniesie Polska. Należy podkreślić, że udział Polski musi być zatwierdzony przez Sejm.
Ukraina otrzyma od UE nieoprocentowaną pożyczkę w wysokości 90 mld euro. Kijów dokona spłaty w momencie, gdy otrzyma reparacje wojenne od Rosji, co z bardzo dużym prawdopodobieństwem nigdy się nie wydarzy.
Buda wylicza koszty pożyczki
Do sprawy odniósł się europoseł PiS Waldemar Buda, który opublikował na portalu X wyliczenia ws. pożyczki i udziału Polski.
Wyliczenie kosztu pożyczki dla Polski, gdy Rosja nie wypłaci reparacji Ukrainie (co jest oczywiste) to jest 600mln/900mln rocznie przez 30/20 lat.
Metodologia: Łączna pożyczka UE ~ 90 mld €
Udział Polski w DNB UE ~ 4,3 proc.
Potencjalny udział Polski ~ 3,9 mld €
W złotych (kurs 4,40) ~ 17,2 mld zł
Okres spłaty ~ 20–30 lat
— napisał.
xyz/X
