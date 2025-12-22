Co dla Polski oznacza pożyczka dla Ukrainy? Tusk obiecał, Buda wylicza. "Gdy Rosja nie wypłaci reparacji Ukrainie (co jest oczywiste)..."

Donald Tusk poinformował, że na Ukrainę trafi kolejne 90 mld euro w postaci pożyczki. Europoseł PiS Waldemar Buda postanowił wyliczyć, jaki koszt poniesie Polska. Należy podkreślić, że udział Polski musi być zatwierdzony przez Sejm.

Ukraina otrzyma od UE nieoprocentowaną pożyczkę w wysokości 90 mld euro. Kijów dokona spłaty w momencie, gdy otrzyma reparacje wojenne od Rosji, co z bardzo dużym prawdopodobieństwem nigdy się nie wydarzy.

Buda wylicza koszty pożyczki

Do sprawy odniósł się europoseł PiS Waldemar Buda, który opublikował na portalu X wyliczenia ws. pożyczki i udziału Polski.

Wyliczenie kosztu pożyczki dla Polski, gdy Rosja nie wypłaci reparacji Ukrainie (co jest oczywiste) to jest 600mln/900mln rocznie przez 30/20 lat.

Metodologia: Łączna pożyczka UE ~ 90 mld €

Udział Polski w DNB UE ~ 4,3 proc.

Potencjalny udział Polski ~ 3,9 mld €

W złotych (kurs 4,40) ~ 17,2 mld zł

Okres spłaty ~ 20–30 lat

— napisał.

xyz/X

