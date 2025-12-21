Marcin Romanowski: "Szajka Tuska doprowadziła Polskę do stanu kompletnego bezprawia i zdemolowania państwa prawa"

Marcin Romanowski zwrócił uwagę, że wyrok sądu jasno wskazuje, do jakiego stanu doprowadziły Polskę rządy koalicji 13 grudnia.
«Działania rządu polegające na ingerowaniu przez „najwyższych rangą przedstawicieli władzy wykonawczej w sferę niezawisłości sędziowskiej” zostały w prawomocnym postanowieniu sądu zakwalifikowane jako zjawisko „niespotykane w żadnym cywilizowanym porządku prawnym”» - zauważył Marcin Romanowski, poseł PiS we wpisie zamieszczonym w serwisie X.

Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił europejski nakaz aresztowania wydany wobec posła Marcina Romanowskiego.

Bezprawie i demolka państwa

Głos w mediach społecznościowych zabrał Marcin Romanowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister sprawiedliwości, który korzysta z prawa do azylu na Węgrzech.

Działania rządu polegające na ingerowaniu przez „najwyższych rangą przedstawicieli władzy wykonawczej w sferę niezawisłości sędziowskiej” zostały w prawomocnym postanowieniu sądu zakwalifikowane jako zjawisko „niespotykane w żadnym cywilizowanym porządku prawnym”. Sąd stwierdził ponadto: „Faktami notoryjnie znanymi polskiej, ale także – niestety – międzynarodowej opinii publicznej są przypadki drastycznego łamania porządku konstytucyjnego przez władzę wykonawczą w Polsce”

— wskazał.

Szajka Tuska doprowadziła Polskę do stanu kompletnego bezprawia i zdemolowania państwa prawa, za co musi ponieść odpowiedzialność polityczną, ekonomiczną i karną

— dodał.

Odpowiedzialności tej nie mogą uniknąć również wszyscy winni przestępczych politycznych prześladowań związanych z atakami na Fundusz Sprawiedliwości – niezależnie od tego, czy noszą białe kołnierzyki, czy prokuratorskie i sędziowskie togi

— podkreślił Marcin Romanowski.

Sprawiedliwość musi zostać wyegzekwowana z całą stanowczością, aby ci ludzie już nigdy nikomu nie wyrządzali krzywdy i nie niszczyli Polskiego Państwa

— podsumował.

Polowanie trwa

To kolejny raz, kiedy Marcin Romanowski komentuje decyzję sądu. Wcześniej na antenie Telewizji wPolsce24 zwracał uwagę, że w uzasadnieniu można zobaczyć akt oskarżenia.

Nie tylko w sprawie tych politycznych prześladowań, które miały i niestety ciągle mają miejsce w sprawie Funduszu Sprawiedliwości, ale w ogóle wobec tych wszystkich działań koalicji 13 grudnia, tej szajki Tuska, od dwóch lat

— mówił.

Decyzja sądu wywołała wściekłość koalicji 13 grudnia. Minister sprawiedliwości, Prokurator Generalny Waldemar Żurek zapowiedział, że neo-prokuratura złoży ponowny wniosek o zastosowanie wobec Marcina Romanowskiego Europejskiego Nakazu Aresztowania.

