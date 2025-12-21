«Działania rządu polegające na ingerowaniu przez „najwyższych rangą przedstawicieli władzy wykonawczej w sferę niezawisłości sędziowskiej” zostały w prawomocnym postanowieniu sądu zakwalifikowane jako zjawisko „niespotykane w żadnym cywilizowanym porządku prawnym”» - zauważył Marcin Romanowski, poseł PiS we wpisie zamieszczonym w serwisie X.
Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił europejski nakaz aresztowania wydany wobec posła Marcina Romanowskiego.
Bezprawie i demolka państwa
Głos w mediach społecznościowych zabrał Marcin Romanowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister sprawiedliwości, który korzysta z prawa do azylu na Węgrzech.
Działania rządu polegające na ingerowaniu przez „najwyższych rangą przedstawicieli władzy wykonawczej w sferę niezawisłości sędziowskiej” zostały w prawomocnym postanowieniu sądu zakwalifikowane jako zjawisko „niespotykane w żadnym cywilizowanym porządku prawnym”. Sąd stwierdził ponadto: „Faktami notoryjnie znanymi polskiej, ale także – niestety – międzynarodowej opinii publicznej są przypadki drastycznego łamania porządku konstytucyjnego przez władzę wykonawczą w Polsce”
— wskazał.
Szajka Tuska doprowadziła Polskę do stanu kompletnego bezprawia i zdemolowania państwa prawa, za co musi ponieść odpowiedzialność polityczną, ekonomiczną i karną
— dodał.
Odpowiedzialności tej nie mogą uniknąć również wszyscy winni przestępczych politycznych prześladowań związanych z atakami na Fundusz Sprawiedliwości – niezależnie od tego, czy noszą białe kołnierzyki, czy prokuratorskie i sędziowskie togi
— podkreślił Marcin Romanowski.
Sprawiedliwość musi zostać wyegzekwowana z całą stanowczością, aby ci ludzie już nigdy nikomu nie wyrządzali krzywdy i nie niszczyli Polskiego Państwa
— podsumował.
Polowanie trwa
To kolejny raz, kiedy Marcin Romanowski komentuje decyzję sądu. Wcześniej na antenie Telewizji wPolsce24 zwracał uwagę, że w uzasadnieniu można zobaczyć akt oskarżenia.
Nie tylko w sprawie tych politycznych prześladowań, które miały i niestety ciągle mają miejsce w sprawie Funduszu Sprawiedliwości, ale w ogóle wobec tych wszystkich działań koalicji 13 grudnia, tej szajki Tuska, od dwóch lat
— mówił.
Decyzja sądu wywołała wściekłość koalicji 13 grudnia. Minister sprawiedliwości, Prokurator Generalny Waldemar Żurek zapowiedział, że neo-prokuratura złoży ponowny wniosek o zastosowanie wobec Marcina Romanowskiego Europejskiego Nakazu Aresztowania.
