Na słowa byłego premiera i byłego przewodniczącego SLD Leszka Millera zareagował były prezydent Bronisław Komorowski w programie „Prezydenci i premierzy” na antenie Polsat News. „Jak się chce kogoś uderzyć, to się znajdzie kij” - ocenił Komorowski w odpowiedzi na słowa Millera dotyczące udzielenia Ukrainie wsparcia na kolejne dwa lata w wysokości 90 mld euro.
19 grudnia nad ranem przywódcy unijnej 27-emki po wielogodzinnych negocjacjach zgodzili się udzielić Ukrainie wsparcia na kolejne dwa lata w wysokości 90 mld euro. Pokryje to około dwie trzecie potrzeb pogrążonego w wojnie państwa, które będzie potrzebować wsparcia od drugiego kwartału przyszłego roku.
Upadła opcja użycia w tym celu zamrożonych aktywów Rosji. W jej miejsce liderzy zdecydowali się na zaciągnięcie wspólnego długu, z którego „wyłączone” zostaną trzy państwa: Czechy, Słowacja i Węgry.
Miller: „Miałem nadzieję, że UE wyciągnie wnioski”
Do tej kwestii nawiązali politycy w Polsat News.
Miałem nadzieję, że Unia Europejska wyciągnie jakieś wnioski z dotychczasowej historii tych pożyczeń. Dowiedzieliśmy się, że jest 90 miliardów ustalone, ale bez mechanizmu rozliczenia tych środków, bez kontroli wydatków i bez realnego powiązania pomocy z reformami państwa ukraińskiego
— stwierdził Leszek Miller.
W ocenie byłego premiera „tych reform tam jest mnóstwo do zrobienia i dobrze byłoby wiedzieć na, co te pieniądze konkretnie zostaną przeznaczone”.
Problem potem kończy się czasami tak, jak w przypadku wielkiej afery korupcyjnej, z którą Ukraina ma problemy
— mówił.
Komorowski: „Nie rozumiem tej zapiekłości antyukraińskiej”
Jednoznacznej odpowiedzi udzielił mu Bronisław Komorowski.
Trochę nie mogę się pozbierać, słuchając pana premiera Millera. Ta jego taka zapiekłość jakaś antyukraińska. Nie rozumiem tego. Jak się chce kogoś uderzyć, to się znajdzie kij
— powiedział były prezydent.
To bardzo dobrze, że Unia zdobyła się na wielki wysiłek finansowy podtrzymujący funkcjonowanie państwa ukraińskiego, toczącego dramatyczną walkę o tę wolność. I szkoda, że nie udało się uszczuplić aktywów rosyjskich. Być może na to przyjdzie kiedyś czas, dyskusja na ten temat będzie jeszcze trwała
— wskazał.
